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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Какие области Украины не соответствуют эпидпоказателям зеленой зоны

коронавірус

Все регионы Украины находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Однако две области не соответствуют этой зоне по одному показателю.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, показатель динамики уровня госпитализаций с коронавирусом превышен в Ровенской области. Там уже третий день подряд ухудшается ситуация с больными. По состоянию на 18 августа показатель составлял 81,8%, а двумя днями ранее — 86,2% и 71,9%.

Также ситуация с уровнем госпитализаций ухудшилась в Черновицкой области. Теперь этот показатель составляет 75,7%. А еще днем ранее он был в пределах нормы и соответствовал зеленой зоне — 48,2%.

А в Ивано-Франковской области еще вчера было превышение динамики госпитализаций — 56,9%, но сейчас показатель улучшился и составляет 19,4%.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

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По состоянию на 19 августа в Украине зафиксировали 1 560 новых случаев Covid-19. Выздороветь за сутки удалось 898 людям, а умерли — 32 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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