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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Евросоюз признал украинские Covid-сертификаты в приложении Дія

Covid-сертифікат

Европейский Союз признал, что украинские Covid-сертификаты в приложении Дія, соответствуют европейским.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

— Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия, — отметили в министерстве.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, Covid-сертификат можно получить в Дії тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Он позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС.

Шмигаль отметил, что решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступнее.

В Минцифры добавили, что расскажут о технических деталях и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами во время брифинга 20 августа.

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