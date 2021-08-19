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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 560 новых случаев Covid-19

коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 560 человек. Из них 90 детей и 35 медработников.

Выздоровели за сутки – 898 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 32 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 665 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

  • г. Киев — 245;
  • Винницкая область — 72;
  • Волынская область — 17;
  • Днепропетровская область — 61;
  • Донецкая область — 69;
  • Житомирская область — 42;
  • Закарпатская область — 18;
  • Запорожская область — 80;
  • Ивано-Франковская область — 58;
  • Киевская область — 58;
  • Кировоградская область — 10;
  • Луганская область — 52;
  • Львовская область — 52;
  • Николаевская область — 22;
  • Одесская область — 105;
  • Полтавская область — 38;
  • Ровенская область — 17;
  • Сумская область — 48;
  • Тернопольская область — 87;
  • Харьковская область — 130;
  • Херсонская область — 50;
  • Хмельницкая область — 59;
  • Черкасская область — 44;
  • Черновицкая область — 82;
  • Черниговская область — 39.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 270 226 человек.
  • Умерло – 53 368 человек.
  • Выздоровело – 2 199 118 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведена 7 823 001 прививка.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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