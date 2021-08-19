За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 560 человек. Из них 90 детей и 35 медработников.

Выздоровели за сутки – 898 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 32 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 665 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

г. Киев — 245;

Винницкая область — 72;

Волынская область — 17;

Днепропетровская область — 61;

Донецкая область — 69;

Житомирская область — 42;

Закарпатская область — 18;

Запорожская область — 80;

Ивано-Франковская область — 58;

Киевская область — 58;

Кировоградская область — 10;

Луганская область — 52;

Львовская область — 52;

Николаевская область — 22;

Одесская область — 105;

Полтавская область — 38;

Ровенская область — 17;

Сумская область — 48;

Тернопольская область — 87;

Харьковская область — 130;

Херсонская область — 50;

Хмельницкая область — 59;

Черкасская область — 44;

Черновицкая область — 82;

Черниговская область — 39.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 270 226 человек.

Умерло – 53 368 человек.

Выздоровело – 2 199 118 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведена 7 823 001 прививка.