За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 560 человек. Из них 90 детей и 35 медработников.
Выздоровели за сутки – 898 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 32 человека.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 665 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.
- г. Киев — 245;
- Винницкая область — 72;
- Волынская область — 17;
- Днепропетровская область — 61;
- Донецкая область — 69;
- Житомирская область — 42;
- Закарпатская область — 18;
- Запорожская область — 80;
- Ивано-Франковская область — 58;
- Киевская область — 58;
- Кировоградская область — 10;
- Луганская область — 52;
- Львовская область — 52;
- Николаевская область — 22;
- Одесская область — 105;
- Полтавская область — 38;
- Ровенская область — 17;
- Сумская область — 48;
- Тернопольская область — 87;
- Харьковская область — 130;
- Херсонская область — 50;
- Хмельницкая область — 59;
- Черкасская область — 44;
- Черновицкая область — 82;
- Черниговская область — 39.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 270 226 человек.
- Умерло – 53 368 человек.
- Выздоровело – 2 199 118 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведена 7 823 001 прививка.