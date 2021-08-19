В Украине разработали серию наклеек для привитых против Covid-19 коллективов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Их разработали для того, чтобы отметить организации, которые уже воспользовались этой возможностью, и призвать других вакцинироваться от коронавируса.

— Яркие стикеры с надписями Мы вакцинированы от Covid-19, У нас безопасно! Давай и ты!, которые можно расклеить на входе и в самих помещениях, где работают вакцинированные коллективы, будут оповещать о том, что здесь заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях, — отметили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что организованные коллективы, которые имеют по меньшей мере 50 желающих сделать прививки против Covid-19, могут заказать выезд мобильной бригады по вакцинации к себе.

Если желающих вакцинироваться менее 50, то они могут записаться на прививки в центры вакцинации или пункты прививок по контактным телефонам или онлайн.

За сутки 18 августа в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека. Одну дозу получили 62 714 человек, полностью иммунизированы — 57 290 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 823 001 прививку.