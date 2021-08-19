Ученые из Университета Линчепинга в Швеции определили ранее неизвестный механизм, который поможет лечить неспособность к умеренному употреблению алкоголя с помощью лекарств.

— Мы обнаружили, что за неспособность остановить себя отвечает небольшая группа нервных клеток в небольшой области мозга, — отметил профессор психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук Маркус Хайлиг.

По его словам, принять решение выпить еще или воздержаться, сложно, поскольку в мозге есть важная система направленного, мотивированного поведения. Эта система ценит вещи, которые мы считаем приятными, например вкусную еду, секс, а также алкоголь, и это побуждает искать большего.

Но при этом нам необходим тормоз, чтобы мы не совершали действий, которые имеют неблагоприятные последствия. Тормоз, который уравновешивает информацию о возможных негативных последствиях с ожидаемым вознаграждением.

Исследователи изучили механизм продолжения употребления алкоголя, даже если он приводит к негативным последствиям, поведения, известного как компульсивное употребление.

Чтобы идентифицировать группу нервных клеток, участвующих в компульсивном употреблении алкоголя, был использован маркер, который образуется сразу после того, как клетки стали активными.

Было обнаружено, что центр этой сети нервных клеток находится в центральной миндалине. Миндалевидное тело — это центр мозга, который контролирует реакции страха и участвует в механизмах обучения, связанных со страхом.

Когда исследователи, используя передовые молекулярные методы, отключали эти клетки, способность крыс самостоятельно воздерживаться от приема алкоголя восстанавливалась.

Открытие вселяет надежду, что этот метод поможет в создании новых лекарственных препаратов для лечения алкогольной зависимости.

— Я не ожидал, что такая небольшая группа нервных клеток будет иметь такое решающее значение для такого сложного поведения, — признался Маркус Хейлиг.

Он считает, что необходимы дополнительные исследования для выявления клинических маркеров, которые помогут выявить, есть ли у человека индивидуальная уязвимость к развитию зависимости, раннее обнаружение которой позволит использовать профилактические меры.