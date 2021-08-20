Европейский Союз с 20 августа признает украинские Covid-сертификаты. То есть ЕС будет принимать эти документы наравне с цифровыми сертификатами государств-членов. Украина также сможет пропускать на своей границе иностранцев с таким документом.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга по взаимному признанию Covid-сертификатов в ЕС.

По его словам, граждане должны учитывать, что информация в приложении Дія пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.

— Приложение обновляется и это может занять несколько часов или несколько дней. Это зависит от Google, Apple, поэтому еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось, — отметил он.

Как получить Covid-сертификат

установить приложение Дія;

перейти в раздел Услуги, потому что в отличие от паспортов и водительских прав, Covid-сертификат — это услуга;

выбрать Covid-сертификат;

подписать Дія.Подписью заявление на передачу данных из электронной системы здравоохранения к действию;

нажать получить сертификат;

Covid-сертификат появится в вашем смартфоне.

Он утверждает, что нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

— Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в действии. Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд и вы получаете подпись, — добавил он.

Сейчас в приложении Дія услуга Covid-сертификат находится на стадии разработки.

Федоров утверждает, что в Украине будут доступны сразу два сертификата в приложении Дія: международный для путешествий и внутренний. В международном будет больше медицинской информации, но не будет фото человека, во внутреннем наоборот — будет фото человека и меньше медицинской информации. Проверить действительность документа можно будет по QR-коду.

Он подчеркнул, что генерирование сертификатов занимает несколько минут. Министр говорит, что во время тестирования документа, разработчики решили почти все технические проблемы и 90% граждан смогут без проблем получить сертификаты. Однако в первые дни запуска он прогнозирует большую нагрузку на систему.

Также министерство планирует запустить возможность сгенерировать сертификат на портале Дія. Оттуда его можно будет распечатать.

Covid-сертификат — это документ в Дії, который будет подтверждать ваш статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Он появится рядом с другими цифровыми документами в Дії.

В Украине с 1 июля в тестовом режиме начали выдавать Covid-сертификаты через приложение или портал Дія. По данным Минцифры, на тестирование сертификатов зарегистрировали 34 650 человек.