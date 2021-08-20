В мире распространяется опасный штамм Дельта. Он уже достиг Австралии, а с американского континента в Европу пришел штамм Лямбда. Евросоюз признал украинские Covid-сертификаты и подключил нас к Европейской системе.

Коронавирус в Киеве

За последние сутки в Киеве подтвердили 222 новых случая коронавируса. В столице — снова один из наибольших показателей суточного прироста болезни.

В больницы столицы госпитализировали 52 больных коронавирусной болезнью. А также 21 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 148 человек. В общем коронавирусную инфекцию преодолел 214 541 житель столицы.

В Украине

В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается уже этой осенью. Это может произойти из-за активного распространения штамма Covid-19 Дельта на территории страны. Об этом сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров. По его словам, не стоит исключать возможность введения введения очередного локдауна.

В Официальном журнале Европейского Союза опубликовано решение Еврокомиссии о признании украинского Covid-сертификата в приложении Дія. Это означает, что решение с сегодняшнего дня вступило в силу.

Covid-сертификаты, выданные в Украине, будут принимать в ЕС наравне с цифровыми сертификатами Евросоюза. В свою очередь Украина дает согласие на цифровые сертификаты ЕС.

Для привлечения школ к вакцинации своих сотрудников в Украине объявили розыгрыш компьютеров и роутеров среди школ, в которых вакцинировали 80% работников.

Такой конкурс объявили в Министерстве здравоохранения. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, желающие могут подать заявки до 29 сентября 2021 года. А результаты объявят в День учителя — 3 октября.

В мире

Всего в мире на 20 августа заболело коронавирусом 211 млн, умерло 4,4 млн, выздоровели почти 189 млн людей.

Австралия. Сиднею грозит комендантский час и более длительная изоляция из-за вспышки штамма коронавируса Дельта.

В ЕС с украинским сертификатом и штамм Лямбда в Австрии: Covid-новости 20 августа / 2 фотографии

В западных районах города, которые уже закрыты, с понедельника будет введен комендантский час.

Локдаун из-за коронавируса в Сиднее продлевается еще на месяц. На этой неделе зафиксировано рекордное количество случаев заболевания.

А вот в Великобритании разрешили использовать препарат на основе моноклональных антител Ronapreve для лечения коронавируса.

Моноклональные антитела имитируют природные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями.

В Австрии же зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса Лямбда. Его привез гражданин Перу.

Компания AstraZeneca приготовила коктейль из антител (препарат AZD7442), который эффективен на 77% в предотвращении симптоматического заболевания Covid-19 у людей с высоким риском развития осложнений.

В компании AstraZeneca уже заявили, что готовятся предоставить данные регулирующим органам, чтобы получить разрешение на экстренное использование AZD7442.

Компания Apple Inc откладывает возвращение в корпоративные офисы своих сотрудников до января 2022 года. Причина — увеличение количества новых случаев заболевания Сovid-19 среди персонала и опасения по поводу появления новых Сovid-штаммов.