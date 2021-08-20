По сообщению Государственной службы статистики Украины, за минувшие шесть месяцев, с января по июнь 2021 года, в стране умерли около 350 тыс. украинцев, из них только в июне — почти 50 тыс. человек.

Данные главного статистического ведомства также свидетельствуют о том, что лидирующей причиной летальности по-прежнему остаются сердечно-сосудистые патологии. Так, от нарушений системы кровообращения скончались 217 894 человек, в том числе от ишемической болезни сердца — 152 062, от инсульта — 41 834 человек.

На втором месте – онкология, забравшая жизни 36 441 граждан Украины. На третьем – Covid-19, стоивший нам за указанный период 35 674 жизней.

Прочие инфекционные и паразитарные болезни, по данным Госстата, унесли жизни 3 223 человек, среди них 1 499 умерли от туберкулеза и 1 167 — от СПИДа.

Собрали свой черный урожай и болезни органов дыхания, ставшие причиной смерти 11 799 человек, из них от гриппа и пневмонии скончались 9 204 человек.

Патологии органов пищеварительного тракта привели к летальному исходу 12 188 человек.

Так называемые внешние причины спровоцировали гибель 13 610 украинцев. Среди них в результате ДТП погибли 1 481 человек, утопления — 565, пожара — 714. От случайного отравления (кроме алкоголя) умерли 858 человек, отравились алкоголем — 980. Самоубийств было 2988, умышленных убийств — 635.

Напомним, согласно данным Государственной службы статистики, в 2020 году от Covid-19 умерло 20 709 украинцев.