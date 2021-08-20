В Великобритании разрешили использовать препарат на основе моноклональных антител Ronapreve для лечения коронавируса.

Этот препарат признало безопасным для использования Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) в Великобритании.

Ronapreve производят компании Roche и Regeneron. Он относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями. Препарат предназначен для лечения пациентов, у которых коронавирус проходит в легкой и средней форме.

В июле 2021 года Япония первой одобрила для использования препарат Ronapreve. По результатам лабораторных исследований, после применения этого лекарства риск госпитализации или смерти, которую может вызвать Covid-19, снижается на 70%.

Сейчас Ronapreve уже сертифицировали в США, Индии, Швейцарии, Канаде и ЕС.

Недавно в Украину поставили 2 784 флакона препарата Тоцилизумаб. Его развезут в регионы для лечения больных с тяжелым течением Covid-19.

Тоцилизумаб — это действующее вещество в препарате Актемра. Он относится к группе иммунодепрессантов, то есть уменьшает активность иммунной системы. Препарат действует на воспаление, которое вызывает Covid-19. Он не влияет на сам вирус, поэтому для профилактики его принимать не нужно.