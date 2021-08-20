По состоянию на 20 августа в лагере Молодая Гвардия, что в Одессе, количество больных коронавирусом возросло до 70 человек. Там 16 августа зафиксировали вспышку Covid-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии одному из изданий.

По его словам, за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще у трех воспитанников лагеря. Все они находятся под постоянным наблюдением врачей в медико-санитарной части учреждения.

Всего Covid-19 подтвердили в 11 вожатых и 59 воспитанников. Также у 33 детей предварительно подтвердили штамм Дельта. Для проверки образцы прислали в г. Киев. Точный результат должна подтвердить киевская лаборатория в течение 4-7 дней.

Гончаров добавил, что одного из госпитализированных пациентов, уже забрали родители. Количество детей, находящихся в городской клинической больнице №3, не изменилось: из лагеря в медучреждение привезли еще одного ребенка. Сейчас там находятся восемь детей.

16 августа в Украинском детском центре (УДЦ) Молодая гвардия в Одесской области 42 ребенка и двое работников заразились коронавирусом.

Одесские власти планируют детей, которые не контактировали лагерем, где есть больные, отправить домой. Их обязательно протестируют на коронавирус для того, чтобы удостовериться, что они здоровы.

А те дети, которые заболели или контактировали с больными, будут находиться на карантине в течение 14 дней с момента последнего обнаружения больного.

Источник: Суспільне