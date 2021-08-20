Препарат AZD7442, который является “коктейлем антител” компании AstraZeneca, эффективен в предотвращении симптоматического заболевания на Covid-19 у людей с высоким риском развития осложнений на 77%.

Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала компания на своем сайте. Для того, чтобы испытать препарат, в исследовании приняли участие 5 197 человек из США, Великобритании, Бельгии, Франции и Испании.

Специалисты исследовали, может ли AZD7442 предотвратить заражение в группах риска развития осложнений от коронавируса. В результате он показал эффективность 77% по предотвращению симптоматического заболевания Covid-19 у тех людей, которые имеют высокий риск развития осложнений.

Препарат вводится с помощью двух внутримышечных инъекций.

В компании AstraZeneca уже заявили, что готовятся предоставить данные регулирующим органам, чтобы получить разрешение на экстренное использование AZD7442.

Еще в июне результаты исследования “коктейля антител” свидетельствовали о его эффективности. Однако он был способен предотвратить проявления симптомов лишь в 33% случаев.

Недавно компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна против двух индийских штаммов – Дельта и Каппа. Эти результаты основаны на недавнем анализе, проведенном Службой здравоохранения Англии (PHE), который показал, что две дозы вакцины AstraZeneca и Pfizer эффективны против штамма Дельта на более чем 90%.

Источник: AstraZeneca