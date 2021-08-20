Долгое время считалось, что пожилой возраст ведет к значительному снижению наших умственных способностей. Однако новое исследование Медицинского центра Джорджтаунского университета в США опровергает это устоявшееся мнение.
Результаты научной работы показывают, что две ключевые функции мозга, которые позволяют нам воспринимать новую информацию и сосредотачиваться на том, что действительно важно в данной ситуации, на самом деле могут улучшиться у пожилых людей. Эти функции лежат в основе важнейших аспектов познания, таких как память, принятие решений, самоконтроль и даже навигация, математика, язык и чтение.
— Эти результаты поразительны и имеют важные последствия для понимания старения, — убежден старший исследователь, профессор кафедры нейробиологии Майкл Т. Ульман.
По его словам, это тем более важно из-за стремительного старения населения как в США, так и во всем мире.
Исследовательская группа изучила три отдельных компонента внимания и исполнительной функции в группе из 702 участников в возрасте от 58 до 98 лет, поскольку именно в этот период жизни когнитивные функции меняются сильнее всего.
Компоненты представляют собой сети мозга, участвующие в предупреждении, ориентировании и исполнительном торможении. Каждый из них имеет разные характеристики и зависит от разных областей мозга и разных нейрохимических веществ и генов. Следовательно, рассуждали ученые, сети могут демонстрировать разные модели старения.
Оповещение характеризуется состоянием повышенной бдительности и готовности к реагированию на поступающую информацию.
Ориентация включает в себя перемещение ресурсов мозга в определенное место в пространстве.
Сеть исполнения препятствует отвлекающей или противоречивой информации, позволяя нам сосредоточиться на том, что важно.
Мы постоянно используем все три процесса, объясняют исследователи. Например, когда ведем машину, оповещение – это наша повышенная готовность к приближению к перекрестку. Ориентация происходит, когда мы переключаем свое внимание на неожиданное движение, например, на пешехода. А исполнительная функция позволяет вам не отвлекаться, например, на птиц или рекламные щиты, чтобы мы могли сосредоточиться на вождении.
Исследование показало, что с возрастом снижались только способности к оповещению. В то время как ориентация и исполнительное торможение значительно улучшились.
Исследователи предполагают, что, поскольку ориентация и торможение — это просто навыки, которые позволяют людям выборочно обращать внимание на предметы, их можно улучшать на протяжении всей жизни.
Ученые предполагают, что польза от этой практики может перевесить возрастные нейронные нарушения. А вот уровень оповещения снижается, потому что это базовое состояние бдительности и готовности не может улучшиться с практикой.
Полученные данные не только меняют наше представление о том, как старение влияет на сознание, но также могут привести к клиническим улучшениям, в том числе для пациентов с нарушениями старения, такими как болезнь Альцгеймера, убеждены авторы научной работы.