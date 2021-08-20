Долгое время считалось, что пожилой возраст ведет к значительному снижению наших умственных способностей. Однако новое исследование Медицинского центра Джорджтаунского университета в США опровергает это устоявшееся мнение.

Результаты научной работы показывают, что две ключевые функции мозга, которые позволяют нам воспринимать новую информацию и сосредотачиваться на том, что действительно важно в данной ситуации, на самом деле могут улучшиться у пожилых людей. Эти функции лежат в основе важнейших аспектов познания, таких как память, принятие решений, самоконтроль и даже навигация, математика, язык и чтение.

— Эти результаты поразительны и имеют важные последствия для понимания старения, — убежден старший исследователь, профессор кафедры нейробиологии Майкл Т. Ульман.

По его словам, это тем более важно из-за стремительного старения населения как в США, так и во всем мире.

Исследовательская группа изучила три отдельных компонента внимания и исполнительной функции в группе из 702 участников в возрасте от 58 до 98 лет, поскольку именно в этот период жизни когнитивные функции меняются сильнее всего.

Компоненты представляют собой сети мозга, участвующие в предупреждении, ориентировании и исполнительном торможении. Каждый из них имеет разные характеристики и зависит от разных областей мозга и разных нейрохимических веществ и генов. Следовательно, рассуждали ученые, сети могут демонстрировать разные модели старения.

Оповещение характеризуется состоянием повышенной бдительности и готовности к реагированию на поступающую информацию.

Ориентация включает в себя перемещение ресурсов мозга в определенное место в пространстве.

Сеть исполнения препятствует отвлекающей или противоречивой информации, позволяя нам сосредоточиться на том, что важно.

Читайте Ученые назвали причину раннего старения

Мы постоянно используем все три процесса, объясняют исследователи. Например, когда ведем машину, оповещение – это наша повышенная готовность к приближению к перекрестку. Ориентация происходит, когда мы переключаем свое внимание на неожиданное движение, например, на пешехода. А исполнительная функция позволяет вам не отвлекаться, например, на птиц или рекламные щиты, чтобы мы могли сосредоточиться на вождении.

Исследование показало, что с возрастом снижались только способности к оповещению. В то время как ориентация и исполнительное торможение значительно улучшились.

Исследователи предполагают, что, поскольку ориентация и торможение — это просто навыки, которые позволяют людям выборочно обращать внимание на предметы, их можно улучшать на протяжении всей жизни.

Ученые предполагают, что польза от этой практики может перевесить возрастные нейронные нарушения. А вот уровень оповещения снижается, потому что это базовое состояние бдительности и готовности не может улучшиться с практикой.

Полученные данные не только меняют наше представление о том, как старение влияет на сознание, но также могут привести к клиническим улучшениям, в том числе для пациентов с нарушениями старения, такими как болезнь Альцгеймера, убеждены авторы научной работы.