Изучая данные зондов, размещенных глубоко в мозге пациентов с эпилепсией, команда исследователей научных учреждений Китая и Германии узнала больше о том, что происходит с человеком, когда он испытывает страх.

До это было уже известно, что страх заставляет учащаться пульс и повышает потливость. Но что происходит именно в мозге во время таких переживаний? Ответить на этот вопрос до недавнего времени не представлялось возможным, поскольку речь шла о механизмах, которые находятся глубоко внутри мозга, откуда трудно получить показания мозговых волн.

Однако команда исследователей преодолела эту трудность, изучив пациентов с эпилепсией, оснащенных датчиками мозга.

Предыдущие исследования показали, что в мозге страх, по-видимому, исходит из миндалины и медиальной префронтальной коры (mPFC), поэтому ученые сосредоточили внимание именно на этом аспекте.

Чтобы узнать больше о том, что происходит в этих областях мозга, они показывали добровольцам квадрат на экране компьютера. В случайные моменты это изображение сопровождалось сотрясением запястья с помощью электрического разряда. Так добровольцев научили бояться этого цветного квадрата.

Исследователи смогли увидеть увеличение мозговой активности, когда добровольцу просто показали квадрат, который они тут же связали с получением электрошока в запястье — мерой реакции страха.

Изучая эти реакции, ученые заметили, что активность мозга представляет собой тип ритма, называемый тета-волной, и это происходит как в миндалевидном теле, так и в mPFC.

Они также смогли увидеть, что реакция страха началась в спинном mPFC — открытие, которое было замечено в других исследованиях на приматах.

Эта научная работа помогает объяснить, что происходит в мозгу, когда люди испытывают страх, что может привести к разработке методов лечения тревожных расстройств.