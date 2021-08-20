Во Львовской области врач-хирург отказался оказывать соответствующую медицинскую помощь пациенту, после чего больной умер от осложнений болезни.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. 38-летний житель Львовского района, врач-хирург одной из районных больниц, недооценил состояние 23-летнего пациента, который обратился в медучреждение.

Мужчина не обеспечил надлежащего обследования, не госпитализировал больного и не предоставил необходимой медицинской помощи, в результате чего пациент вскоре умер от осложнений.

Следователи сообщили врачу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Недавно в Виннице от осложнения после лечения зуба умер мужчина. С такими симптомами он попал в Винницкую городскую клиническую больницу №1, сразу в реанимацию. У него диагностировали менингит, мужчина находился в коме.