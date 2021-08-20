Макияж стал неотъемлемой частью жизни каждой современной женщины. Он помогает подчеркнуть все достоинства и скрыть недостатки. Однако если неправильно использовать декоративную косметику, то можно навредить здоровью кожи.

Вместе с косметологом-дерматологом Анной Немировской Факты ICTV разобрались, как правильно нужно использовать такие средства.

По словам специалиста, макияж наносить можно и каждый день, однако косметика должна быть качественной и безопасной.

— Если говорить о тональном креме, то важно, чтобы продукт был не комедогенным, чтобы в нем было мало масел. Такие тональные средства забивают поры. Чтобы проверить продукт, его следует нанести на кисть руки и смыть водой с мылом, если он смывается, это уже хорошо, — говорит Анна Немировская.

Однако в таком случае важно давать коже дни для отдыха, например на выходных.

— Если человек сидит дома, то лучше не наносить макияж, а провести качественный детокс: умывание, скрабирование, нанести маску, напитать кожу хорошо кремом, — добавляет косметолог.

Кроме того, после прихода домой важно сразу смывать макияж, а не ходить с ним до глубокой ночи и уж тем более ложиться спать.

Также в дорогу нежелательно наносить макияж, лучше перед этим провести уходовые процедуры и напитать кожу кремом.

Анна Немировская на своей странице в Instagram озвучила правила, которые помогут регулярно использовать макияж с минимальным вредом для кожи.

Массмаркет — враг кожи

— В состав дешевой косметики входят самые губительные для кожи компоненты: продукты нефтехимии, искусственные составляющие. В итоге, вы не сэкономите, а потратите больше на возвращение лица в нормальное состояние после использования таких средств, — говорит Анна Немировская.

Аллергия — причина прекратить использовать продукт

По словам дерматолога, в таком случае нужно сразу прекращать пользоваться средствами. А чтобы лишний раз не тратить деньги, можно сначала приобрети пробники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Косметолог Дерматолог Киев (@dr_nemirovskaya)

Каждому типу кожи — своя косметика

— Пытаться заматировать жирную кожу пудрой — плохая идея, как и придать сухой свежести с помощью хайлайтера. Проблемами кожи должна заниматься уходовая косметика, а декоративная — не усугублять ситуацию. Особенно это касается девушек с акне, — продолжает специалист.

Очищение кожи — лучший друг

Кожу необходимо очищать как перед нанесением макияжа, так и после, рекомендует эксперт.

Чистые кисти — безопасность кожи

— Кисти и спонжи нужно очищать после каждого использования. На них скапливается большое количество бактерий, которые могут навредить коже, — объясняет Анна Немировская.

Если женщина чувствует себя некомфортно без макияжа, от него не стоит отказываться, однако нужно слушать рекомендации специалистов. Это позволит дольше оставаться молодой и здоровой .