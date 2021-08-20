В соцсетях распространились скриншоты с государственного портала данных о прививках от Covid-19 в Украине, которые якобы содержат персональные данные пациентов.

Но это не так. На самом деле, эти скриншоты сделаны с документов, размещенных в открытом доступе на государственном портале открытых данных, которые не содержат личной информации пациентов, например имя, адрес, телефон и т. д.

На скриншотах указана дата прививки, возрастные группы пациентов, данные о вакцине, которой прививки проводилось, адреса пунктов прививки и другая публичная информация.

Одним из самых распространенных и опасных явлений во всем мире является похищение мобильных телефонов, вместе с которым мошенники завладевают персональными данными, а также могут иметь доступ к банковским счетам. В случае кражи телефона можно активировать функцию удаленного поиска и уничтожения данных на смартфоне.