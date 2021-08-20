В Украине объявили розыгрыш компьютеров и роутеров среди школ, в которых вакцинировались 80% работников.

Такой конкурс объявили в Министерстве здравоохранения.

— В вашей школе вакцинировали 80% работников? Тогда подавайтесь на конкурс Вакцинированные и открытые, и выигрывайте компьютеры, гарнитуры и роутеры для ваших безопасных заведений, — отметили в министерстве.

В Минздраве предлагают три суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы. Также будет 18 минипризов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы, которая победит.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, желающие должны подать заявки до 29 сентября 2021 года. А результаты объявят на День учителя 3 октября.

Кроме того, украинцы, получившие прививки с 18 августа, могут получить бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК Олимпийском. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, во время празднования вакцинация от Covid-19 не должна останавливаться.

В Полтаве недавно также решили поощрять людей к вакцинации. Людям, получившим прививки на выходных, дарили билеты в театр.