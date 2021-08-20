20 августа Украина подключилась к Европейской системе Covid сертификатов, сообщили на брифинге по внедрению Covid сертификатов и взаимного признания с ЕС. Теперь украинцы могут сгенерировать международный Covid-сертификат в приложении Дія и свободно путешествовать по Европе.

— Получить международный сертификат можно только после полного курса вакцинации, то есть, сделав вторую прививку, сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко. — Сейчас в Украине вакцинируют такими препаратами от Covid-19, которые признаны ВОЗ: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac.

Министр уточнил, что привитые этими препаратами могут получить международный Covid-сертификат. Что касается других препаратов, как сообщили на брифинге, Министерством иностранных дел Украины ведутся дискуссии.

Но было отмечено, что перед планированием путешествия нужно ознакомиться на сайте МИД со всеми правила посещения той страны, куда вы собираетесь.

Европейский Союз с 20 августа признает украинские Covid-сертификаты. То есть ЕС принимать эти документы наравне с цифровыми сертификатами государств-членов. Украина также сможет пропускать на своей границе иностранцев с таким документом.