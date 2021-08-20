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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Привитым вакциной CoronaVac можно получить международный Covid-сертификат

сертифікат

20 августа Украина подключилась к Европейской системе Covid сертификатов, сообщили на брифинге по внедрению Covid сертификатов и взаимного признания с ЕС. Теперь украинцы могут сгенерировать международный Covid-сертификат в приложении Дія и свободно путешествовать по Европе.

— Получить международный сертификат можно только после полного курса вакцинации, то есть, сделав вторую прививку, сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко. — Сейчас в Украине вакцинируют такими препаратами от Covid-19, которые признаны ВОЗ: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac.

Министр уточнил, что привитые этими препаратами могут получить международный Covid-сертификат. Что касается других препаратов, как сообщили на брифинге, Министерством иностранных дел Украины ведутся дискуссии.

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Но было отмечено, что перед планированием путешествия нужно ознакомиться на сайте МИД со всеми правила посещения той страны, куда вы собираетесь.

Европейский Союз с 20 августа признает украинские Covid-сертификаты. То есть ЕС принимать эти документы наравне с цифровыми сертификатами государств-членов. Украина также сможет пропускать на своей границе иностранцев с таким документом.

Фото: Depositphotos

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