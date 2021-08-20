Компания Apple Inc откладывает возвращение в корпоративные офисы своих сотрудников до января 2022 года. Причина – увеличение количества новых случаев заболевания Covid-19 среди персонала и опасения по поводу появления новых Covid-штаммов.

Производитель iPhone сообщил трудовому коллективу в служебной записке, что подтвердит планы по возобновлению офисного режима работы за месяц до его начала.

Ранее Apple планировала просить людей вернуться в ее офисы к началу сентября 2021 года и работать там три дня в неделю: по понедельникам, вторникам и четвергам. А по средам и пятницам переходить на дистанционный режим

В записке, отправленной главой отдела кадров и розничной торговли Дейдре О’Брайен, добавлено, что компания в настоящее время не ожидает закрытия своих офисов или розничных магазинов, но она настоятельно призвала сотрудников пройти вакцинацию.

Apple — последняя корпорация, которая отложила возвращение в офисы до 2022 года после аналогичных шагов, в том числе Lyft, Amazon и Facebook. Это будет означать, что сотрудники Apple не появятся на своих рабочих местах почти два года.

Apple недавно заявила, что некоторые сотрудники сектора розничной торговли могут работать из дома, помогая людям с приобретениями продукции в Интернете.