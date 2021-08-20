В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается уже этой осенью. Это может произойти из-за активного распространения штамма Covid-19 Дельта на территории страны.

Об этом сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров. По его словам, не стоит исключать возможность введения очередного локдауна.

— Потенциально медицинская система может обеспечить качественное лечение 60-70 тыс. больных Covid-19. Если потребность будет в существенно большем количестве, возможно катастрофическое развитие событий, — отметил он.

По словам Дуброва, штамм Дельта тяжело поражает даже молодых людей. Течение болезни тяжелее, а потребность в госпитализации выше и почти в два раза растет необходимость в лечении в отделении интенсивной терапии.

Он добавил, что украинцам стоит придерживаться противоэпидемических мер, вакцинироваться и максимально ограничить контакты с целью предотвращения 25-30 тыс. новых случаев заболевания ежедневно.

По состоянию на 20 августа в Украине зафиксировали 1 600 случаев Covid-19. Выздороветь за сутки удалось 882 людям, а умерли — 26 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Источник: Минздрав