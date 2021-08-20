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Лариса Божко |

Случай Covid-штамма Лямбда в Австрии: больной приехал из Перу

Карантин у Великій Британії

В Австрии зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса Лямбда.

Об этом сообщил советник по вопросам здравоохранения Ульрике Кенигсбергер-Людвиг.

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По его словам, заболел гражданин Перу, который накануне находился в городе Генсерндорф (Нижняя Австрия).

После получения положительного теста мужчина был отправлен на самоизоляцию.

— Человек выздоровел и никого не заразил, — говорится в сообщении.

Штамм Лямбда, распространенный в Южной Америке, был обнаружен в августе 2020 года на территории Чили, Эквадора, Аргентины и Перу.

В Бельгии 90-летняя женщина умерла после того, как заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса — британской разновидностью Альфа и южноафриканским вариантом Бета.

Источник: Kurier

Фото: Depositphotos

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