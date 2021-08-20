В Австрии зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса Лямбда.
Об этом сообщил советник по вопросам здравоохранения Ульрике Кенигсбергер-Людвиг.
По его словам, заболел гражданин Перу, который накануне находился в городе Генсерндорф (Нижняя Австрия).
После получения положительного теста мужчина был отправлен на самоизоляцию.
— Человек выздоровел и никого не заразил, — говорится в сообщении.
Штамм Лямбда, распространенный в Южной Америке, был обнаружен в августе 2020 года на территории Чили, Эквадора, Аргентины и Перу.
В Бельгии 90-летняя женщина умерла после того, как заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса — британской разновидностью Альфа и южноафриканским вариантом Бета.
Источник: Kurier