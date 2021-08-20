Сегодня, 20 августа – Всемирный день комаров. Почему мир решил отмечать эту дату, как защитить себя от назойливого писка комаров и что делать при их укусах? Эти и другие вопросы Факты ICTV попросили прокомментировать семейного врача поликлиники Оболонского района Людмилу Сердюк и украинского микробиолога, кандидата биологических наук Даниила Алексеенко.

— Комары — не только досаждающие отдыху и комфорту насекомые. Прежде всего это переносчики опасных инфекций, таких, к примеру, как малярия, желтая лихорадка, не говоря уже об аллергических реакциях на их укусы, — отмечает Людмила Сердюк.

К слову, именно за открытие, которое раскрыло миру глаза на смертельную опасность комаров, и была присуждена в 1902 году Нобелевская премия английскому врачу и паразитологу Рональду Россу.

Поэтому нынешняя комариная дата – повод еще раз привлечь внимание мировой общественности к необходимости быть бдительными в отношении летающих вампиров.

Скорость размножения

По словам микробиолога Даниила Алексеенко, наибольшую опасность для нас представляют комары женского рода, то есть самки. Именно им необходима кровь для воспроизводства потомства. Откладывая каждый день до 200 яиц, очевидно, тем самым они компенсируют непродолжительный срок жизни взрослых особей – всего 20 дней. А вот самцы предпочитают ограничить свой рацион исключительно соком из растений и цветочным нектаром.

Как бороться с комарами

Ответ кроется в известной народной примете: где стоячая вода – там и комары. Поэтому для начала следует максимально перекрыть им все источники с водой: крышками на бочки, пленками на мини-бассейны и т.д.

Кстати, широко бытующее мнение о том, что комары летят на свет – неверно. Скорее их влечет тепло, в частности, человеческого тела. А если еще точнее, то запах пота с содержащейся в нем молочной кислотой.

Наиболее популярным современным средством от комаров, помимо антимоскитных сеток и браслетов, признаны дымовые фумиганты. Этих средств в продаже – множество. Большим спросом пользуются антимоскитные спирали, которые постепенно плавятся, если поджечь один конец, распространяя дым и отбивая тем самым у комаров желание залетать именно в этом помещение: в гостиную, кабинет, спальню.

Народные проверенные средства

Защитить себя от комаров можно с помощью старых добрых народных средств, которых в общем количестве – не одна сотня. Среди наиболее востребованных – настои на травах, содержащих эфирные масла: гвоздика, лаванда, мелисса, мята, эвкалипт, базилик, герань.

Способ приготовления прост: небольшую горсть бутонов, листьев или цветов заливаем кипятком, настаиваем в течение получаса, переливаем в распылитель — и великолепное натуральное средство защиты от комариных атак готово.

Что делать при укусе

Досаждающий зуд от комариных укусов можно эффективно убрать с помощью растворов нашатырного спирта, соды или марганцовки.

Для этой цели подойдут также листья мяты или подорожника, если их приложить к месту укуса.

На крайний случай пригодятся простой кефир и сметана, если в момент атаки летающего вампира рядом не оказалось полезной растительности.