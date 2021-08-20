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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 600 новых случаев Covid-19

коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 600 человек. Из них 112 детей и 46 медработников.

Выздоровели за сутки – 882 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 26 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 597 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

  • г. Киев — 222
  • Винницкая область — 33;
  • Волынская область — 22;
  • Днепропетровская область — 68;
  • Донецкая область — 108;
  • Житомирская область — 48;
  • Закарпатская область — 20;
  • Запорожская область — 97;
  • Ивано-Франковская область — 61;
  • Киевская область — 71;
  • Кировоградская область — 10;
  • Луганская область — 67;
  • Львовская область — 70;
  • Николаевская область — 17;
  • Одесская область — 109;
  • Полтавская область — 56;
  • Ровенская область — 29;
  • Сумская область — 46;
  • Тернопольская область — 56;
  • Харьковская область — 86;
  • Херсонская область — 75;
  • Хмельницкая область — 68;
  • Черкасская область — 34;
  • Черновицкая область — 79;
  • Черниговская область — 48.

Коронавирус в Украине 20 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 271 826 человек.
  • Умерло – 53 394 человек.
  • Выздоровело – 2 200 000 человек.

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 971 752 человека, из них получили одну дозу – 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 980 278 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведена 7 952 028 прививок.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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