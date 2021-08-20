Коронавирус в Украине 20 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 600 человек. Из них 112 детей и 46 медработников.

Выздоровели за сутки – 882 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 26 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 597 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

г. Киев — 222

Винницкая область — 33;

Волынская область — 22;

Днепропетровская область — 68;

Донецкая область — 108;

Житомирская область — 48;

Закарпатская область — 20;

Запорожская область — 97;

Ивано-Франковская область — 61;

Киевская область — 71;

Кировоградская область — 10;

Луганская область — 67;

Львовская область — 70;

Николаевская область — 17;

Одесская область — 109;

Полтавская область — 56;

Ровенская область — 29;

Сумская область — 46;

Тернопольская область — 56;

Харьковская область — 86;

Херсонская область — 75;

Хмельницкая область — 68;

Черкасская область — 34;

Черновицкая область — 79;

Черниговская область — 48.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 271 826 человек.

Умерло – 53 394 человек.

Выздоровело – 2 200 000 человек.

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 971 752 человека, из них получили одну дозу – 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 980 278 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведена 7 952 028 прививок.