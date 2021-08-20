Коронавирус в Украине 20 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 600 человек. Из них 112 детей и 46 медработников.
Выздоровели за сутки – 882 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 26 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 597 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
- г. Киев — 222
- Винницкая область — 33;
- Волынская область — 22;
- Днепропетровская область — 68;
- Донецкая область — 108;
- Житомирская область — 48;
- Закарпатская область — 20;
- Запорожская область — 97;
- Ивано-Франковская область — 61;
- Киевская область — 71;
- Кировоградская область — 10;
- Луганская область — 67;
- Львовская область — 70;
- Николаевская область — 17;
- Одесская область — 109;
- Полтавская область — 56;
- Ровенская область — 29;
- Сумская область — 46;
- Тернопольская область — 56;
- Харьковская область — 86;
- Херсонская область — 75;
- Хмельницкая область — 68;
- Черкасская область — 34;
- Черновицкая область — 79;
- Черниговская область — 48.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 271 826 человек.
- Умерло – 53 394 человек.
- Выздоровело – 2 200 000 человек.
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 971 752 человека, из них получили одну дозу – 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 980 278 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведена 7 952 028 прививок.