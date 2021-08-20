Сиднею грозит комендантский час и более длительная изоляция из-за вспышки штамма коронавируса Дельта.

В западных районах города, которые уже закрыты, с понедельника будет введен комендантский час.

Локдаун из-за коронавируса в Сиднее продлевается еще на месяц. На этой неделе зафиксировано рекордное количество случаев заболевания.

Новый Южный Уэльс сообщил о 642 новых местных случаях заболевания и четырех смертях в пятницу, что побудило премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян требовать, чтобы маски носили на открытом воздухе во всем штате все время, кроме тренировок.

В целом половина 25-миллионного населения Австралии сейчас находится в изоляции, при этом штаты Виктория и столица также реагируют на вспышки.

Жители Нового Южного Уэльса теперь сталкиваются с усилением охраны правопорядка, с усилением правоприменения и увеличением штрафов, поскольку власть борется за сдерживание распространения вирулентного штамма Дельта.

Эти меры также отделили столицу штата от прилегающих регионов: с субботы требуется разрешение для людей, путешествующих между Большим Сиднеем и другими районами штата.

Бережиклян и главный санитарный врач Керри Чанта неоднократно и категорически отрицали эффективность комендантского часа в последние недели, но в пятницу решили ввести его с 9 вечера до 5 утра в 12 районах города.

— Хотя доказательства эффективности комендантского часа неоднозначные, — сказала Бережиклян, — но я не хочу, чтобы мы оглядывались назад и говорили, что мы не старались, мы не вкладывали в это все.

Людей в этих районах ограничат одним часом тренировок, а полиции Нового Южного Уэльса будет дано право блокировать целиком многоквартирные дома в случае вспышки.

Штат сделает обязательной вакцинацию против Covid-19 для всех медицинских работников, работников по уходу за детьми и поддержке инвалидов в районах, вызывающих тревогу, до 30 августа.

Около 80 медицинских работников сиднейской больницы Сент-Джордж на этой неделе проходят изоляцию из-за заражения коронавирусом в онкологическом отделении.

Чуть больше 55% людей старше 16 лет в Новом Южном Уэльсе в настоящее время получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, при этом 29% полностью вакцинированы.

В четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что все австралийцы в возрасте старше 16 лет имеют право на вакцинацию с 30 августа, официально открыв программу для дополнительных 8,6 млн человек.

Люди в Сиднее выстраиваются в очередь у центра вакцинации в Хомбуше.

Программа вакцинации для австралийцев в возрасте до 40 лет откроется в связи с достижением ключевой вехи в реализации программы вакцинации.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении общенациональной изоляции, после того как в стране был зарегистрирован только один случай локально переданного Covid-19 с февраля 2021-го.

Источник: The Guardian