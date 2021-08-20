Исследования ученых Нью-Йоркского университета показали, что быстрое уменьшение роста человека чревато высоким уровнем смертности из-за повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Люди склонны поддерживать свой рост с конца полового созревания. Но после 50 лет он начинает медленно уменьшаться. Это обусловлено такими причинами как усадка дисков между позвонками позвоночного столба; компрессионные переломы позвоночника в результате остеопороза (потери плотности костной ткани); изменение осанки. Потеря роста ускоряется примерно с 60 лет.

Исследования показывают, что люди, которые теряют в росте, имеют низкую минеральную плотность костной ткани, переломы позвонков, а также дефицит витамина D.

Интересно, что люди, живущие в более высоких широтах, более склонны к остеопоротическим переломам, возможно, из-за меньшего воздействия солнечного света. Коже нужен солнечный свет, чтобы вырабатывать витамин D, который помогает укрепить кости.

— Похоже, существует связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и остеопорозом, — замечает кардиолог Медицинской школы Нью-Йоркского университета Ника Голдберг.

По ее словам, физиологический механизм, лежащий в основе этой связи, неясен.

Предполагаемые причины — слабость и снижение выносливости как маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученая добавила, что низкий уровень физической активности увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и мышечной слабости, что приводит к падениям и инвалидности.

Поэтому хорошая быстрая прогулка может помочь защитить нашу сердечно-сосудистую систему и предотвратить потерю костной массы.

Акцент – на женщинах

На сегодняшний день большинство исследований связи между потерей роста и сердечно-сосудистыми заболеваниями проводились с участием пожилых людей, и ни одно из них не было сосредоточено исключительно на женщинах.

Это удивительно, учитывая, что женщины склонны терять больше роста, чем мужчины, и вероятность развития остеопороза у них выше.

Чтобы восполнить этот пробел, ученые из Гетеборгского университета в Швеции решили определить, имеет ли потеря роста в среднем возрасте связь с повышенным риском общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Они проанализировали данные двух исследований, в которых отслеживалось состояние здоровья женщин в Дании и Швеции на протяжении нескольких десятилетий.

Даже после учета других факторов, влияющих на риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как вес, курение, физическая активность, потребление алкоголя и образование, они обнаружили необычно высокие риски смертности, связанные с потерей роста.

Они связали каждый сантиметр потерянного роста с повышением риска смерти от любой причины на 14% и 21% в когортах Швеции и Дании соответственно.

Когда исследователи объединили данные двух когорт, то обнаружили, что значительная потеря роста, которая составляет больше 2 см, связана с более чем двукратным повышением риска инсульта.

Важно отметить, что их анализ помогает подтвердить другие исследования, которые показывают, что регулярная физическая активность может предотвратить потерю роста у женщин после менопаузы.

Эти данные свидетельствуют о том, что регулярная физическая активность может быть полезной не только для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но и для предотвращения крайне нежелательной потери роста, подчеркивают ученые.

Источник: MedicalNewsToday