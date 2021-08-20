Всемирный день лени отмечают 20 августа. Но у многих этот праздник проходит практически каждый день. Однако иногда такой способ “ничегонеделания” может перерасти во внутренний дискомфорт, который называют прокрастинацией.

Когда человек ленится, он не переживает это состояние, ему комфортно. А во время прокрастинации человек переживает угрызения совести за то, чего он не сделал или отложил на потом. Следовательно, это может негативно повлиять на моральное и физическое состояние.

Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала Фактам ICTV, что такое прокрастинация, как с ней бороться и в каких случаях она может быть полезной.

Что такое прокрастинация

Прокрастинация — это постоянное откладывание важных дел, задач, поручений, которое приводит к негативным последствиям. Это определенное сопротивление нашей психики. Оно возникает именно из-за того, что мы подсознательно не хотим идти туда, где нам страшно, непонятно и неизвестно. Ведь для этого постоянно нужно прилагать усилия, чтобы привыкнуть к новому и жить в этом.

По словам психолога, есть ряд факторов возникновения прокрастинации:

Постоянное сравнение себя с другими людьми. Так человек всегда будет в проигрыше, потому что постоянно будет кто-то успешнее, талантливее, богаче.

с другими людьми. Так человек всегда будет в проигрыше, потому что постоянно будет кто-то успешнее, талантливее, богаче. Низкая самооценка , высокие требования к себе.

, высокие требования к себе. Страх неудачи. Человек боится, что не справится с поставленной задачей, и тогда лучше уж и не делать ничего вообще.

Человек боится, что не справится с поставленной задачей, и тогда лучше уж и не делать ничего вообще. Перфекционизм . Неспособность принять ничего, кроме идеального, и если выполнять дело, то безупречно.

. Неспособность принять ничего, кроме идеального, и если выполнять дело, то безупречно. Страх успеха. Стать успешным означает стать заметным, на человека начинают обращать внимание. На себя нужно брать больше ответственности.

Стать успешным означает стать заметным, на человека начинают обращать внимание. На себя нужно брать больше ответственности. Неверные убеждения. Если все делать в последний момент, человек может считать, что выполнит свое дело гораздо качественнее.

Если все делать в последний момент, человек может считать, что выполнит свое дело гораздо качественнее. Немотивированность.

— Полезно разобраться с причинами, которые побуждают откладывать дела, а также обратить внимание на те бонусы, которые дает прокрастинация. Прокрастинируя, человек может получать общение, поддержку или возможность физически отдохнуть. И осознание этих бонусов также помогает человеку найти выход из этого. Ведь если преимущества от прокрастинации перевешивают недостатки, то и нет мотивации что-то менять, — отметила специалист.

Синдром отложенной жизни

Клюшниченко утверждает, что синдром отложенной жизни — это огромная группа жизненных сценариев, которые заключаются в том, что человек искренне и часто неосознанно считает, что сейчас он не живет настоящей жизнью, а лишь готовится к ней.

Основная причина появления этого синдрома — динамичный ритм современности: нужно быть продуктивным и успешным, обзавестись крутой машиной, собственным жильем, дела должны идти “не хуже, чем у других“. И главное — мы видим из социальных сетей, что у других людей уже нашего возраста все это есть.

Психолог объяснила, что человеку жить здесь и сейчас не дают динамичный ритм жизни, завышенные требования и ожидания от себя. Плюс установки, которые ограничивают человека. Например, то, что добиться успеха можно лишь в зрелом возрасте, и человек ждет этого момента.

Неуверенность в себе и реализация не собственных целей также мешает жить человеку “в реальности”. Специалист говорит, что люди, которым страшно начать какие-то действия, чтобы справиться с проблемой, тоже страдают. Обычно они считают, что все решится само собой, лишь следует переждать.

Симптомы отложенной жизни

тщательная подготовка к поворотному моменту и счастливому будущему;

сверхценность точки отсчета;

отношение к настоящему как к бессмысленному существованию;

ощущение постоянной тревоги, волнения, страха;

нежелание проявлять инициативу, лидерские качества, таланты, способности;

отсутствие определенных планов и целей;

склонность к накоплению, экономии, жадность;

поиски оправданий для самого себя, самоуспокоения;

обесценивание своих собственных действий.

Чем опасна прокрастинация

— Прокрастинация существенно снижает эффективность человека, влияет на уровень самооценки и уровень жизни в целом. Она провоцирует чувство вины, мешает достижению целей, ухудшает имидж человека и лишает радости от отдыха и жизни в целом, — говорит Клюшниченко.

Последствия могут проявляться на физиологическом, психологическом и социальном уровнях. Среди физиологических: нервное напряжение, ухудшение сна, снижение концентрации внимания, эмоциональный и физический стресс.

Психологические последствия – чувство вины, самокопание, снижение самооценки, повышенная тревожность. Социальные — ухудшение отношений с окружающими из-за невыполнения обязанностей, обещаний, важных задач, недоверие.

Когда прокрастинация полезна

По словам психолога, если человек все время откладывает какие-то задачи, возможно, это просто не то, чем ему следует заниматься. Тогда прокрастинация может стать первым сигналом к переменам в жизни человека.

— Серьезные изменения в нашем сознании происходят не тогда, когда мы пытаемся себя переделать, а когда мы начинаем интересоваться собой: как мы думаем, действуем, чувствуем, какие решения принимаем. Обратите внимание на то, какие обстоятельства, мысли, эмоции запускают прокрастинацию, — добавила она.

Прокрастинация дает определенный сигнал человеку и о том, что нужно сделать паузу, передохнуть. И это тоже можно отнести к пользе.

Как побороть прокрастинацию

Психолог дала пять советов, как побороть это состояние:

Дайте себе возможность отдохнуть, но четко оговорите дедлайн своего отдыха. Важно переключить внимание, чтобы отдохнуть и вернуться к деятельности с новыми идеями. Сформируйте поддерживающую среду. Можно создать искусственные дедлайны и напоминания, что надо выполнить задание. Также стоит заручиться поддержкой близких и отправлять им каждые 2-3 дня фото вашей проделанной работы. Это поможет подтолкнуть процесс в сторону выполнения. Начните искать причины, которые приводят вас к откладыванию дел на потом. Спросите у себя: что хорошего вы получаете от прокрастинации, что плохого, что может случиться, если вы перестанете откладывать дела, и что может произойти хорошее. Отслеживайте свое состояние. Хроническая прокрастинация — ежедневное испытание, и чтобы научиться с ней справляться, нужно выработать привычку отслеживать, что с вами происходит здесь и сейчас. Обстоятельства, мысли, эмоции запускают прокрастинацию? Начните записывать это. Усваивание методов тайм-менеджмента точно пойдет на пользу человеку, который прокрастинирует. Деление дел на важные и неважные, планирование дня, делегирование – все это невероятно важные навыки.

Как сделать так, чтобы прокрастинация не возникала

Клюшниченко заверила, что никто не может быть застрахован от того, что прокрастинация не появится в его жизни. Но если человек умеет прислушиваться к себе, заботится о своем физическом и психологическом состоянии, ладит с собой, ему будет значительно проще обнаружить прокрастинацию на ранних этапах, и он сможет избавиться от нее.