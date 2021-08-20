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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Знак к переменам в жизни: что такое прокрастинация и как с ней бороться

прокрастинація

Всемирный день лени отмечают 20 августа. Но у многих этот праздник проходит практически каждый день. Однако иногда такой способ “ничегонеделания” может перерасти во внутренний дискомфорт, который называют прокрастинацией.

Когда человек ленится, он не переживает это состояние, ему комфортно. А во время прокрастинации человек переживает угрызения совести за то, чего он не сделал или отложил на потом. Следовательно, это может негативно повлиять на моральное и физическое состояние.

Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала Фактам ICTV, что такое прокрастинация, как с ней бороться и в каких случаях она может быть полезной.

Что такое прокрастинация

Прокрастинация — это постоянное откладывание важных дел, задач, поручений, которое приводит к негативным последствиям. Это определенное сопротивление нашей психики. Оно возникает именно из-за того, что мы подсознательно не хотим идти туда, где нам страшно, непонятно и неизвестно. Ведь для этого постоянно нужно прилагать усилия, чтобы привыкнуть к новому и жить в этом.

По словам психолога, есть ряд факторов возникновения прокрастинации:

  • Постоянное сравнение себя с другими людьми. Так человек всегда будет в проигрыше, потому что постоянно будет кто-то успешнее, талантливее, богаче.
  • Низкая самооценка, высокие требования к себе.
  • Страх неудачи. Человек боится, что не справится с поставленной задачей, и тогда лучше уж и не делать ничего вообще.
  • Перфекционизм. Неспособность принять ничего, кроме идеального, и если выполнять дело, то безупречно.
  • Страх успеха. Стать успешным означает стать заметным, на человека начинают обращать внимание. На себя нужно брать больше ответственности.
  • Неверные убеждения. Если все делать в последний момент, человек может считать, что выполнит свое дело гораздо качественнее.
  • Немотивированность.

— Полезно разобраться с причинами, которые побуждают откладывать дела, а также обратить внимание на те бонусы, которые дает прокрастинация. Прокрастинируя, человек может получать общение, поддержку или возможность физически отдохнуть. И осознание этих бонусов также помогает человеку найти выход из этого. Ведь если преимущества от прокрастинации перевешивают недостатки, то и нет мотивации что-то менять, — отметила специалист.

Синдром отложенной жизни

Клюшниченко утверждает, что синдром отложенной жизни — это огромная группа жизненных сценариев, которые заключаются в том, что человек искренне и часто неосознанно считает, что сейчас он не живет настоящей жизнью, а лишь готовится к ней.

Основная причина появления этого синдрома — динамичный ритм современности: нужно быть продуктивным и успешным, обзавестись крутой машиной, собственным жильем, дела должны идти “не хуже, чем у других“. И главное — мы видим из социальных сетей, что у других людей уже нашего возраста все это есть.

Психолог объяснила, что человеку жить здесь и сейчас не дают динамичный ритм жизни, завышенные требования и ожидания от себя. Плюс установки, которые ограничивают человека. Например, то, что добиться успеха можно лишь в зрелом возрасте, и человек ждет этого момента.

Неуверенность в себе и реализация не собственных целей также мешает жить человеку “в реальности”. Специалист говорит, что люди, которым страшно начать какие-то действия, чтобы справиться с проблемой, тоже страдают. Обычно они считают, что все решится само собой, лишь следует переждать.

Симптомы отложенной жизни

  • тщательная подготовка к поворотному моменту и счастливому будущему;
  • сверхценность точки отсчета;
  • отношение к настоящему как к бессмысленному существованию;
  • ощущение постоянной тревоги, волнения, страха;
  • нежелание проявлять инициативу, лидерские качества, таланты, способности;
  • отсутствие определенных планов и целей;
  • склонность к накоплению, экономии, жадность;
  • поиски оправданий для самого себя, самоуспокоения;
  • обесценивание своих собственных действий.

Чем опасна прокрастинация

— Прокрастинация существенно снижает эффективность человека, влияет на уровень самооценки и уровень жизни в целом. Она провоцирует чувство вины, мешает достижению целей, ухудшает имидж человека и лишает радости от отдыха и жизни в целом, — говорит Клюшниченко.

Последствия могут проявляться на физиологическом, психологическом и социальном уровнях. Среди физиологических: нервное напряжение, ухудшение сна, снижение концентрации внимания, эмоциональный и физический стресс.

Психологические последствия – чувство вины, самокопание, снижение самооценки, повышенная тревожность. Социальные — ухудшение отношений с окружающими из-за невыполнения обязанностей, обещаний, важных задач, недоверие.

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Когда прокрастинация полезна

По словам психолога, если человек все время откладывает какие-то задачи, возможно, это просто не то, чем ему следует заниматься. Тогда прокрастинация может стать первым сигналом к переменам в жизни человека.

— Серьезные изменения в нашем сознании происходят не тогда, когда мы пытаемся себя переделать, а когда мы начинаем интересоваться собой: как мы думаем, действуем, чувствуем, какие решения принимаем. Обратите внимание на то, какие обстоятельства, мысли, эмоции запускают прокрастинацию, — добавила она.

Прокрастинация дает определенный сигнал человеку и о том, что нужно сделать паузу, передохнуть. И это тоже можно отнести к пользе.

Как побороть прокрастинацию

Психолог дала пять советов, как побороть это состояние:

  1. Дайте себе возможность отдохнуть, но четко оговорите дедлайн своего отдыха. Важно переключить внимание, чтобы отдохнуть и вернуться к деятельности с новыми идеями.
  2. Сформируйте поддерживающую среду. Можно создать искусственные дедлайны и напоминания, что надо выполнить задание. Также стоит заручиться поддержкой близких и отправлять им каждые 2-3 дня фото вашей проделанной работы. Это поможет подтолкнуть процесс в сторону выполнения.
  3. Начните искать причины, которые приводят вас к откладыванию дел на потом. Спросите у себя: что хорошего вы получаете от прокрастинации, что плохого, что может случиться, если вы перестанете откладывать дела, и что может произойти хорошее.
  4. Отслеживайте свое состояние. Хроническая прокрастинация — ежедневное испытание, и чтобы научиться с ней справляться, нужно выработать привычку отслеживать, что с вами происходит здесь и сейчас. Обстоятельства, мысли, эмоции запускают прокрастинацию? Начните записывать это.
  5. Усваивание методов тайм-менеджмента точно пойдет на пользу человеку, который прокрастинирует. Деление дел на важные и неважные, планирование дня, делегирование – все это невероятно важные навыки.

Как сделать так, чтобы прокрастинация не возникала

Клюшниченко заверила, что никто не может быть застрахован от того, что прокрастинация не появится в его жизни. Но если человек умеет прислушиваться к себе, заботится о своем физическом и психологическом состоянии, ладит с собой, ему будет значительно проще обнаружить прокрастинацию на ранних этапах, и он сможет избавиться от нее.

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Фото: Depositphotos

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