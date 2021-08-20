Всемирный день лени отмечают 20 августа. Но у многих этот праздник проходит практически каждый день. Однако иногда такой способ “ничегонеделания” может перерасти во внутренний дискомфорт, который называют прокрастинацией.
Когда человек ленится, он не переживает это состояние, ему комфортно. А во время прокрастинации человек переживает угрызения совести за то, чего он не сделал или отложил на потом. Следовательно, это может негативно повлиять на моральное и физическое состояние.
Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала Фактам ICTV, что такое прокрастинация, как с ней бороться и в каких случаях она может быть полезной.
Что такое прокрастинация
Прокрастинация — это постоянное откладывание важных дел, задач, поручений, которое приводит к негативным последствиям. Это определенное сопротивление нашей психики. Оно возникает именно из-за того, что мы подсознательно не хотим идти туда, где нам страшно, непонятно и неизвестно. Ведь для этого постоянно нужно прилагать усилия, чтобы привыкнуть к новому и жить в этом.
По словам психолога, есть ряд факторов возникновения прокрастинации:
- Постоянное сравнение себя с другими людьми. Так человек всегда будет в проигрыше, потому что постоянно будет кто-то успешнее, талантливее, богаче.
- Низкая самооценка, высокие требования к себе.
- Страх неудачи. Человек боится, что не справится с поставленной задачей, и тогда лучше уж и не делать ничего вообще.
- Перфекционизм. Неспособность принять ничего, кроме идеального, и если выполнять дело, то безупречно.
- Страх успеха. Стать успешным означает стать заметным, на человека начинают обращать внимание. На себя нужно брать больше ответственности.
- Неверные убеждения. Если все делать в последний момент, человек может считать, что выполнит свое дело гораздо качественнее.
- Немотивированность.
— Полезно разобраться с причинами, которые побуждают откладывать дела, а также обратить внимание на те бонусы, которые дает прокрастинация. Прокрастинируя, человек может получать общение, поддержку или возможность физически отдохнуть. И осознание этих бонусов также помогает человеку найти выход из этого. Ведь если преимущества от прокрастинации перевешивают недостатки, то и нет мотивации что-то менять, — отметила специалист.
Синдром отложенной жизни
Клюшниченко утверждает, что синдром отложенной жизни — это огромная группа жизненных сценариев, которые заключаются в том, что человек искренне и часто неосознанно считает, что сейчас он не живет настоящей жизнью, а лишь готовится к ней.
Основная причина появления этого синдрома — динамичный ритм современности: нужно быть продуктивным и успешным, обзавестись крутой машиной, собственным жильем, дела должны идти “не хуже, чем у других“. И главное — мы видим из социальных сетей, что у других людей уже нашего возраста все это есть.
Психолог объяснила, что человеку жить здесь и сейчас не дают динамичный ритм жизни, завышенные требования и ожидания от себя. Плюс установки, которые ограничивают человека. Например, то, что добиться успеха можно лишь в зрелом возрасте, и человек ждет этого момента.
Неуверенность в себе и реализация не собственных целей также мешает жить человеку “в реальности”. Специалист говорит, что люди, которым страшно начать какие-то действия, чтобы справиться с проблемой, тоже страдают. Обычно они считают, что все решится само собой, лишь следует переждать.
Симптомы отложенной жизни
- тщательная подготовка к поворотному моменту и счастливому будущему;
- сверхценность точки отсчета;
- отношение к настоящему как к бессмысленному существованию;
- ощущение постоянной тревоги, волнения, страха;
- нежелание проявлять инициативу, лидерские качества, таланты, способности;
- отсутствие определенных планов и целей;
- склонность к накоплению, экономии, жадность;
- поиски оправданий для самого себя, самоуспокоения;
- обесценивание своих собственных действий.
Чем опасна прокрастинация
— Прокрастинация существенно снижает эффективность человека, влияет на уровень самооценки и уровень жизни в целом. Она провоцирует чувство вины, мешает достижению целей, ухудшает имидж человека и лишает радости от отдыха и жизни в целом, — говорит Клюшниченко.
Последствия могут проявляться на физиологическом, психологическом и социальном уровнях. Среди физиологических: нервное напряжение, ухудшение сна, снижение концентрации внимания, эмоциональный и физический стресс.
Психологические последствия – чувство вины, самокопание, снижение самооценки, повышенная тревожность. Социальные — ухудшение отношений с окружающими из-за невыполнения обязанностей, обещаний, важных задач, недоверие.
Когда прокрастинация полезна
По словам психолога, если человек все время откладывает какие-то задачи, возможно, это просто не то, чем ему следует заниматься. Тогда прокрастинация может стать первым сигналом к переменам в жизни человека.
— Серьезные изменения в нашем сознании происходят не тогда, когда мы пытаемся себя переделать, а когда мы начинаем интересоваться собой: как мы думаем, действуем, чувствуем, какие решения принимаем. Обратите внимание на то, какие обстоятельства, мысли, эмоции запускают прокрастинацию, — добавила она.
Прокрастинация дает определенный сигнал человеку и о том, что нужно сделать паузу, передохнуть. И это тоже можно отнести к пользе.
Как побороть прокрастинацию
Психолог дала пять советов, как побороть это состояние:
- Дайте себе возможность отдохнуть, но четко оговорите дедлайн своего отдыха. Важно переключить внимание, чтобы отдохнуть и вернуться к деятельности с новыми идеями.
- Сформируйте поддерживающую среду. Можно создать искусственные дедлайны и напоминания, что надо выполнить задание. Также стоит заручиться поддержкой близких и отправлять им каждые 2-3 дня фото вашей проделанной работы. Это поможет подтолкнуть процесс в сторону выполнения.
- Начните искать причины, которые приводят вас к откладыванию дел на потом. Спросите у себя: что хорошего вы получаете от прокрастинации, что плохого, что может случиться, если вы перестанете откладывать дела, и что может произойти хорошее.
- Отслеживайте свое состояние. Хроническая прокрастинация — ежедневное испытание, и чтобы научиться с ней справляться, нужно выработать привычку отслеживать, что с вами происходит здесь и сейчас. Обстоятельства, мысли, эмоции запускают прокрастинацию? Начните записывать это.
- Усваивание методов тайм-менеджмента точно пойдет на пользу человеку, который прокрастинирует. Деление дел на важные и неважные, планирование дня, делегирование – все это невероятно важные навыки.
Как сделать так, чтобы прокрастинация не возникала
Клюшниченко заверила, что никто не может быть застрахован от того, что прокрастинация не появится в его жизни. Но если человек умеет прислушиваться к себе, заботится о своем физическом и психологическом состоянии, ладит с собой, ему будет значительно проще обнаружить прокрастинацию на ранних этапах, и он сможет избавиться от нее.