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Абрамова Юлія |

1 732 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Украине

коронавірус

За минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 1 732 подтвержденных случая коронавируса, из них 104 у детей и 32 у медработников.

Таким образом с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 2 265 217 украинцев.

Кроме того, за последние сутки зафиксирован 38 летальный случай, а всего с начала эпидемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 53 238.

При этом справиться с болезнью удалось 763 украинцам, а в общей сложности с Covid-19 выздоровели 2 200 763 украинцев.

За сутки медики провели 27 444 ПЦР-тестирование.

Больше всего больных зафиксировано в Харьковской (156), Днепропетровской (148) и Одесской (127) областях, а также в городе Киев (232).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Статистика по областям

  • Киев — 232 случаев;
  • Винницкая область — 17 случаев;
  • Волынская область — 11 случаев;
  • Днепропетровская область — 148 случаев;
  • Донецкая область — 98 случаев;
  • Житомирская область — 32 случая;
  • Закарпатская область — 15 случаев;
  • Запорожская область — 77 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 45 случаев;
  • Киевская область — 60 случаев;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 40 случаев;
  • Львовская область — 72 случая;
  • Николаевская область — 21 случай;
  • Одесская область — 127 случаев;
  • Полтавская область — 30 случаев;
  • Ровенская область — 25 случаев;
  • Сумская область — 33 случая;
  • Тернопольская область — 36 случаев;
  • Харьковская область — 156 случаев;
  • Херсонская область — 52 случая;
  • Хмельницкая область — 57 случаев;
  • Черкасская область — 32 случая;
  • Черновицкая область — 29 случаев;
  • Черниговская область — 31 случай.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 273 558 человек.
  • Умерло – 53 432 человек.
  • Выздоровело – 2 200 763 человек.

Провели ПЦР-тестов — 11 800 769.

Более 5 млн украинцев получили минимум одну дозу вакцины против коронавируса.

147 118 человек вакцинировано против Covid за сутки 20 августа 2021. Одну дозу получили 60 970 человек полностью иммунизированы — 86 148 человек.

В течение суток работали:

  • 957 мобильных бригад,
  • 2 732 пункта;
  • 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу — 5 032 720 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 099 146 прививок.

ИсточникМинздрав

ФотоDepositphotos

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