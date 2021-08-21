За минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 1 732 подтвержденных случая коронавируса, из них 104 у детей и 32 у медработников.

Таким образом с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 2 265 217 украинцев.

Кроме того, за последние сутки зафиксирован 38 летальный случай, а всего с начала эпидемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 53 238.

При этом справиться с болезнью удалось 763 украинцам, а в общей сложности с Covid-19 выздоровели 2 200 763 украинцев.

За сутки медики провели 27 444 ПЦР-тестирование.

Больше всего больных зафиксировано в Харьковской (156), Днепропетровской (148) и Одесской (127) областях, а также в городе Киев (232).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика по областям

Киев — 232 случаев;

Винницкая область — 17 случаев;

Волынская область — 11 случаев;

Днепропетровская область — 148 случаев;

Донецкая область — 98 случаев;

Житомирская область — 32 случая;

Закарпатская область — 15 случаев;

Запорожская область — 77 случаев;

Ивано-Франковская область — 45 случаев;

Киевская область — 60 случаев;

Кировоградская область — 6 случаев;

Луганская область — 40 случаев;

Львовская область — 72 случая;

Николаевская область — 21 случай;

Одесская область — 127 случаев;

Полтавская область — 30 случаев;

Ровенская область — 25 случаев;

Сумская область — 33 случая;

Тернопольская область — 36 случаев;

Харьковская область — 156 случаев;

Херсонская область — 52 случая;

Хмельницкая область — 57 случаев;

Черкасская область — 32 случая;

Черновицкая область — 29 случаев;

Черниговская область — 31 случай.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине: Заболело – 2 273 558 человек.

Умерло – 53 432 человек.

Выздоровело – 2 200 763 человек. Провели ПЦР-тестов — 11 800 769. Более 5 млн украинцев получили минимум одну дозу вакцины против коронавируса. 147 118 человек вакцинировано против Covid за сутки 20 августа 2021. Одну дозу получили 60 970 человек полностью иммунизированы — 86 148 человек. В течение суток работали: 957 мобильных бригад,

2 732 пункта;

329 центров вакцинации. С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу — 5 032 720 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 099 146 прививок.

Источник: Минздрав

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