За минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 1 732 подтвержденных случая коронавируса, из них 104 у детей и 32 у медработников.
Таким образом с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 2 265 217 украинцев.
Кроме того, за последние сутки зафиксирован 38 летальный случай, а всего с начала эпидемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 53 238.
При этом справиться с болезнью удалось 763 украинцам, а в общей сложности с Covid-19 выздоровели 2 200 763 украинцев.
За сутки медики провели 27 444 ПЦР-тестирование.
Больше всего больных зафиксировано в Харьковской (156), Днепропетровской (148) и Одесской (127) областях, а также в городе Киев (232).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика по областям
- Киев — 232 случаев;
- Винницкая область — 17 случаев;
- Волынская область — 11 случаев;
- Днепропетровская область — 148 случаев;
- Донецкая область — 98 случаев;
- Житомирская область — 32 случая;
- Закарпатская область — 15 случаев;
- Запорожская область — 77 случаев;
- Ивано-Франковская область — 45 случаев;
- Киевская область — 60 случаев;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 40 случаев;
- Львовская область — 72 случая;
- Николаевская область — 21 случай;
- Одесская область — 127 случаев;
- Полтавская область — 30 случаев;
- Ровенская область — 25 случаев;
- Сумская область — 33 случая;
- Тернопольская область — 36 случаев;
- Харьковская область — 156 случаев;
- Херсонская область — 52 случая;
- Хмельницкая область — 57 случаев;
- Черкасская область — 32 случая;
- Черновицкая область — 29 случаев;
- Черниговская область — 31 случай.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 273 558 человек.
- Умерло – 53 432 человек.
- Выздоровело – 2 200 763 человек.
Провели ПЦР-тестов — 11 800 769.
Более 5 млн украинцев получили минимум одну дозу вакцины против коронавируса.
147 118 человек вакцинировано против Covid за сутки 20 августа 2021. Одну дозу получили 60 970 человек полностью иммунизированы — 86 148 человек.
В течение суток работали:
- 957 мобильных бригад,
- 2 732 пункта;
- 329 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу — 5 032 720 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 099 146 прививок.
Источник: Минздрав
Фото: Depositphotos