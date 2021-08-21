Когда пакуем чемоданы, не забываем выделить в них место для аптечки. Она поможет, если в пути возникнут неприятности со здоровьем, особенно это важно, когда путешествуете с детьми.

Причем врач-терапевт Марина Ерина советует взять аптечку даже тем, кто не болеет, молодым и здоровым.

Что взять из лекарств

Во-первых, если вы или ваш ребенок принимаете лекарства на постоянной основе, возьмите их с небольшим запасом.

Во-вторых, не пренебрегайте лекарствами для неотложной помощи, если даже будете отдыхать в гостинице и имеете медицинскую страховку.

В аптечке обязательно должны быть:

обезболивающие, жаропонижающие средства на основе парацетамола (Панадол, Эфералган и т.д.) и ибупрофена (Нурофен, Ибупрофен)

(Панадол, Эфералган и т.д.) и (Нурофен, Ибупрофен) спазмолитики (Но-шпа, Спазмолгон)

лекарства для улучшения пищеварения (Фестал, Панкреатин, Аллохол, Имодиум)

средство от поноса (Регидрон, Левомицетин)

активированный уголь

кровоостанавливающее средство (перекись водорода)

пантенол от ожогов

гель или крем от укусов насекомых

крем от загара, особенно для маленьких детей

лекарства от аллергии (Супрастин)

таблетки или сиропчик от кашля, боли в горле (Септефрил, Лизобакт, Стрепсилс)

средство от насморка (Но-соль, Хьюмер, Пшик, Аквамарис, Називин, Виброцил, Назол (Бэби, Кидс), Nazik)

капли ушные и глазные (Отипакс, Тобрекс — антибиотик)

антисептики для обработки ран (Хлоргексидин)

успокоительное

пластырь, бинт, вата

электронный термометр

Если вы не ориентируетесь в лекарственных средствах, перед поездкой проконсультируйтесь у семейного врача или педиатра.

Место хранения

Лекарства удобнее всего перевозить в упаковке, в которой желательно сохранить инструкцию.

На коробочках упрощенно напишите назначение: от головной боли, от поноса, жаропонижающее и тому подобное, чтобы в горячке не паниковать в поисках нужного средства.

Храните лекарства в прохладном, затемненном месте, чтобы на них не попадал солнечный свет.

Если вы отдыхаете в Украине, запишите и сохраните в телефоне номера ближайших больниц, травмпунктов, взрослых и детских, чтобы знать, куда обращаться за помощью.

Как лечиться в путешествии

Если повысилась температура (выше 38 градусов), даем ребенку или принимаем сами жаропонижающее средство, пьем много жидкости и обращаемся к врачу. Температура — это не болезнь, а симптом, указывающий на проблему в организме. Надо узнать, что все же вызвало ее повышение.

С зубной болью не следует бороться в течение нескольких дней. Выпили таблетки, нашли врача, или же дожили до утра и пошли к стоматологу.

Головная боль, которая возвращается после окончания действия обезболивающего, также требует консультации врача.

Отеки на суставах, синяки, которые возникли “без причины”, могут свидетельствовать о повреждении тканей, суставов или костей. Ребенок может не заметить, как ударился, а трещина на кости, например, проявится к вечеру. Если не зафиксировать вовремя конечность, произойдет смещение и деформация.

Температура и понос могут свидетельствовать о приступе аппендицита у ребенка. Поэтому о них также нужно сообщить медику.

Не оставляйте без внимания любые изменения в организме, и тогда ваш отпуск пройдет спокойно.

Учитывая, что сейчас во многих странах требуют справки о вакцинации, ПЦР-тесты и т.д., не забывайте поинтересоваться заранее, что нужно иметь с собой из документов о состоянии здоровья.