Когда пакуем чемоданы, не забываем выделить в них место для аптечки. Она поможет, если в пути возникнут неприятности со здоровьем, особенно это важно, когда путешествуете с детьми.
Причем врач-терапевт Марина Ерина советует взять аптечку даже тем, кто не болеет, молодым и здоровым.
Что взять из лекарств
Во-первых, если вы или ваш ребенок принимаете лекарства на постоянной основе, возьмите их с небольшим запасом.
Во-вторых, не пренебрегайте лекарствами для неотложной помощи, если даже будете отдыхать в гостинице и имеете медицинскую страховку.
В аптечке обязательно должны быть:
- обезболивающие, жаропонижающие средства на основе парацетамола (Панадол, Эфералган и т.д.) и ибупрофена (Нурофен, Ибупрофен)
- спазмолитики (Но-шпа, Спазмолгон)
- лекарства для улучшения пищеварения (Фестал, Панкреатин, Аллохол, Имодиум)
- средство от поноса (Регидрон, Левомицетин)
- активированный уголь
- кровоостанавливающее средство (перекись водорода)
- пантенол от ожогов
- гель или крем от укусов насекомых
- крем от загара, особенно для маленьких детей
- лекарства от аллергии (Супрастин)
- таблетки или сиропчик от кашля, боли в горле (Септефрил, Лизобакт, Стрепсилс)
- средство от насморка (Но-соль, Хьюмер, Пшик, Аквамарис, Називин, Виброцил, Назол (Бэби, Кидс), Nazik)
- капли ушные и глазные (Отипакс, Тобрекс — антибиотик)
- антисептики для обработки ран (Хлоргексидин)
- успокоительное
- пластырь, бинт, вата
- электронный термометр
Если вы не ориентируетесь в лекарственных средствах, перед поездкой проконсультируйтесь у семейного врача или педиатра.
Место хранения
Лекарства удобнее всего перевозить в упаковке, в которой желательно сохранить инструкцию.
На коробочках упрощенно напишите назначение: от головной боли, от поноса, жаропонижающее и тому подобное, чтобы в горячке не паниковать в поисках нужного средства.
Храните лекарства в прохладном, затемненном месте, чтобы на них не попадал солнечный свет.
Если вы отдыхаете в Украине, запишите и сохраните в телефоне номера ближайших больниц, травмпунктов, взрослых и детских, чтобы знать, куда обращаться за помощью.
Как лечиться в путешествии
Если повысилась температура (выше 38 градусов), даем ребенку или принимаем сами жаропонижающее средство, пьем много жидкости и обращаемся к врачу. Температура — это не болезнь, а симптом, указывающий на проблему в организме. Надо узнать, что все же вызвало ее повышение.
С зубной болью не следует бороться в течение нескольких дней. Выпили таблетки, нашли врача, или же дожили до утра и пошли к стоматологу.
Головная боль, которая возвращается после окончания действия обезболивающего, также требует консультации врача.
Отеки на суставах, синяки, которые возникли “без причины”, могут свидетельствовать о повреждении тканей, суставов или костей. Ребенок может не заметить, как ударился, а трещина на кости, например, проявится к вечеру. Если не зафиксировать вовремя конечность, произойдет смещение и деформация.
Температура и понос могут свидетельствовать о приступе аппендицита у ребенка. Поэтому о них также нужно сообщить медику.
Не оставляйте без внимания любые изменения в организме, и тогда ваш отпуск пройдет спокойно.
Учитывая, что сейчас во многих странах требуют справки о вакцинации, ПЦР-тесты и т.д., не забывайте поинтересоваться заранее, что нужно иметь с собой из документов о состоянии здоровья.