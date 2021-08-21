Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину против Covid

Индийский регулятор одобрил первую в мире ДНК-вакцину против Covid-19 для экстренного применения. Трехдозовая вакцина ZyCoV-D является и первым препаратом в Индии, который вводится без применения иглы.

Вакцина ZyCoV-D предотвратила симптоматическое заболевание у 66% вакцинированных.

Фирма планирует ежегодно производить до 120 млн доз ZyCoV-D в Индии.

— Я очень взволнован, поскольку вакцина имеет хороший потенциал. Если это сработает, будущее вакцинации станет логистически проще, — сказал вирусолог Шахид Джамил.

Как действует ДНК-вакцина

Как и другие вакцины, ДНК-вакцина учит иммунную систему организма бороться с настоящим вирусом.

ZyCoV-D использует плазмиды или небольшие кольца ДНК, содержащие генетическую информацию для доставки удара между двумя слоями кожи.

Плазмиды несут информацию в клетки, чтобы создать белок-шип, который вирус использует для фиксации и проникновения в клетки человека.

Большинство вакцин против Covid-19 действуют, давая организму указания сделать фрагмент белка-шипа, чтобы он мог мотивировть иммунную систему человека вырабатывать антитела для борьбы с вирусом.

ZyCoV-D — первая в мире ДНК-вакцина против Covid-19. Компания-производитель Cadila Healthcare провела масштабное клиническое испытание вакцины в Индии, к которому привлекли 28 тыс. добровольцев в более чем 50 центрах.

Компания заявила, что это также первый случай, когда вакцину от коронавируса протестировали на молодых людях от 12 до 18 лет.

Существует ряд ДНК-вакцин, одобренных в США, например, для использования на животных, включая вакцину против болезней лошадей и вакцину от рака кожи для собак.

Однако в США в клинических испытаниях на людях тестируется более 160 различных ДНК-вакцин. Большинство из них используют в терапии имеющихся видов рака или лечения ВИЧ.

ZyCov-D также является первой в Индии безыгольной ввакциной от Covid-19.

Препарат вводят одноразовым безыгольным инъектором, который использует узкий поток жидкости для проникновения в кожу.

— Иметь ДНК-вакцину, которая работает против инфекции, — это большое дело. Если она обеспечит хорошую защиту, это станет предметом гордости для Индии, — сказала вирусолог Гагандип Канг.

Ученые говорят, что ДНК-вакцина относительно дешевая и безопасная.

Условия хранения ZyCov-D лояльны — от + 2 ° С до + 8 ° С.

Cadila Healthcare утверждает, что их вакцина продемонстрировала выносливость при 25 ° С в течение не менее трех месяцев, что позволит легко транспортировать и хранить вакцину.