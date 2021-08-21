Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 21 августа 2021

По состоянию на 21 августа, более 209,8 млн людей во всего мира заболели коронавирусом. Среди них более 4,4 млн человек умерли от Covid-19. Власти вводят разные ограничения на территории стран, чтобы сдержать распространение опасной болезни, которая уносит жизни людей.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 21 августа, за последние сутки в Украине зафиксировали 1 732 новых случая коронавируса. Среди них заболели 104 детей и 32 медицинских работников.

За 24 часа в больницы госпитализировали 616 украинцев, 38 людей умерли в результате осложнений опасного заболевания, 763 граждан смогли побороть коронавирус.

За все время пандемии в Украине заболели 2 273 558 человек. 2 200 763 людей выздоровели от коронавируса, а 53 432 украинцев умерли от Covid-19.

Коронавирус в мире

Шри-Ланка объявила о введении общенациональной изоляции, поддавшись сильному давлению со стороны медицинских экспертов. Из-за большого количества больных Covid-19 больницы с трудом справляются с последствиями эпидемии.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который неделями сопротивлялся призывам к изоляции, согласился на 10-дневное закрытие после предупреждений о том, что больницы больше не могут справляться с притоком пациентов с Covid-19.

В США Администрация транспортной безопасности расширила ограничения на перевоз пассажиров. Согласно им, люди обязаны носить маски в самолетах, поездах, автобусах и аэропортах вплоть до 18 января.

Региональное правительство Каталонии попыталось восстановить комендантский час в Барселоне и десятках других городов на северо-востоке Испании.

За день до этого суд постановил отменить “необоснованную” меру. Представители правительства заявили, что такой шаг необходим для контроля над распространением коронавируса.