Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 21 августа 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Киеве подтвердили 232 новых случая Covid-19. В столице — один из самых высоких показателей суточного прироста болезни. Сегодня два летальных случая от вируса (всего 5266).

Заболели 138 женщин в возрасте от 19 до 86 лет и 81 мужчина в возрасте от 20 до 85 лет. А также пять девочек в возрасте от 10 до 17 лет и восемь мальчиков от 11 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 32 больных с коронавирусной патологией. А также 51 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 160 человек. В общем коронавирусную инфекцию преодолел 214 701 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (38), Оболонском (34) и Соломенском районе (31 случай).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: