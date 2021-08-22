Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

Германия передала Украине 1,5 млн доз Covid-вакцины

Германия передала Украине 1,5 млн доз Covid-вакцины

Германия накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев передала Украине крупную партию доз вакцины против коронавируса.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине на своей странице в социальной сети Twitter.

Таким образом наше государство ожидает поступление 1,5 млн доз препарата, который сможет защитить украинцев от опасного заболевания.

В посольстве отметили, что Украина — это первое государство, которое получило от Германии вакцины против коронавируса на двусторонней основе.

Кроме того, Германия предоставила нашей стране аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью €76 млн.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 21 августа, с начала кампании вакцинации в Украине более 5 млн человек сделали хотя бы первую прививку против коронавируса.

Среди них 5 032 720 человек получили одну дозу Covid-вакцины, а 3 066 426 граждан прошли полный курс иммунизации против опасной болезни. Всего медицинские работники провели более 8 млн прививок на территории Украины.

Фото: Посольство Германии в Украине

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка