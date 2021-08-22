Германия накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев передала Украине крупную партию доз вакцины против коронавируса.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине на своей странице в социальной сети Twitter.

Таким образом наше государство ожидает поступление 1,5 млн доз препарата, который сможет защитить украинцев от опасного заболевания.

В посольстве отметили, что Украина — это первое государство, которое получило от Германии вакцины против коронавируса на двусторонней основе.

Кроме того, Германия предоставила нашей стране аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью €76 млн.

З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною й надала їй апарати штучної вентиляції легень, маски та медичне обладнання загальною вартістю 76 мільйонів євро. https://t.co/FT0iap8338 pic.twitter.com/bawjkGNgIN — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 21, 2021

Вакцинация в Украине

По состоянию на 21 августа, с начала кампании вакцинации в Украине более 5 млн человек сделали хотя бы первую прививку против коронавируса.

Среди них 5 032 720 человек получили одну дозу Covid-вакцины, а 3 066 426 граждан прошли полный курс иммунизации против опасной болезни. Всего медицинские работники провели более 8 млн прививок на территории Украины.

Фото: Посольство Германии в Украине