Карантин в Украине — эксперты предложили правительству концепцию локдауна

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Юлія Захарченко |

Ограничения для невакцинированных: эксперты предложили концепцию карантина в Украине

вакцинація

Центр экономической стратегии представил рекомендации для правительства Украины относительно новых карантинных ограничений.

Об этом говорится на сайте ЦЭС. Согласно сообщению, эксперты доработали ограничения, которые есть в действующем постановлении Кабинета Министров Украины.

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В частности, они учли не только эпидемические показатели, но и вакцинальный статус граждан, заверенный внутренним сертификатом вакцинации, а также результаты тестов на Covid-19.

По их мнению, Украина может столкнуться с двумя серьезными рисками накануне нового эпидемического сезона. Среди них — небольшое количество вакцинированных людей и неудовлетворительные темпы иммунизации населения из-за недостатка граждан, желающих сделать прививку.

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По данным ЦЭС, низкий процент вакцинированных украинцев не сможет предотвратить новые волны более агрессивных штаммов коронавируса.

Центр экономической стратегии предложил ввести карантинные ограничения только для людей, которые не иммунизировались против опасного заболевания.

По их мнению, применение такой политики позволит решить эти проблемы в Украине. В ЦЭС отметили, что таким образом не придется ограничивать активность предприятий и вакцинированных украинцев.

Фото: Depositphotos

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