21 августа — День без косметики и макияжа. Цель этого праздника — популяризация естественной красоты и отказ от декоративных косметических средств. Сейчас в мире все более популярными становятся тенденции принятия своего естественного вида, однако не все готовы отказаться от макияжа.

Косметолог Лусине Карапетян рассказала Фактам ICTV, как ухаживать за кожей, чтобы выглядеть красиво даже без макияжа.

— Нужно грамотно подобрать уход — в зависимости от индивидуальных особенностей кожи. Кроме того, должно быть правильное очищение. Оно состоит из двух этапов: первый — демакияж, второй — очищение кожи. Самая большая ошибка, когда не смывают мицеллярную воду, — подчеркивает Лусине Карапетян.

По ее словам, уход должен подбираться в зависимости от типа кожи и проблем с ней.

Этапы правильного ухода за кожей:

очищение;

тонизация;

сыворотка (например, витамином С, гиалуроновой кислотой);

крем;

солнцезащитный крем.

Также специалист рекомендует хотя бы раз в неделю делать эксфолиацию (отшелушивание).

Когда начинать пользоваться косметикой

Как отмечает Лусине Карапетян, декоративной косметикой лучше не пользоваться максимально долго, однако все очень индивидуально. Что касается ухаживающей, то ее стоит применять с началом пубертатного периода.

— Это должно быть хотя бы очищение. Средства для подростков подбираются более щадящие, — добавляет косметолог.

Однако если есть проблемы с акне, нужно подходить к этому вопросу более серьезно.

Когда макияж причиняет вред

— Макияж может причинить вред, если не смывать его на ночь. Если есть акне на лице, нежелательно наносить макияж, но девчонки продолжают это делать. И, конечно же, спортзал. Во время занятий спортом под макияжем кожа лица закупоривается, из-за чего появляются комедоны и высыпания, — комментирует специалист.

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По словам Лусине Карапетян, сейчас в ряде стран девушки и женщины мало используют декоративную косметику.

— В странах Европы, в Канаде. В последней даже моветон, если человек идет с ярким макияжем днем. При это ухаживающая косметика есть, этому вопросу они уделяют немало внимания, — объясняет косметолог.

В Украине девушки и женщины также стали чаще интересоваться косметикой для ухода, заботиться о здоровье кожи, а лишь затем думают о макияже, подводит итог специалист.