По состоянию на утро воскресенья, 22 августа, в Украине зафиксировано 1003 новых случая заражения коронавирусом, среди которых 45 детей и 17 медицинских работников.

Таким образом с начала пандемии Covid-19 был диагностирован у 2 274 561 украинцев, 2 200 999 из которых вылечились. В то же время, по данным Минздрава, в больницы госпитализировали 701 человека.

При этом только за минувшие сутки с коронавирусом справились 236 человек, а 25 украинцев не смогли побороть болезнь и скончались.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Днепропетровской (131), Харьковской (77) и Одесской (76) областях, а также в городе Киев (153).

Коронавирус в регионах: