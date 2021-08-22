По состоянию на утро воскресенья, 22 августа, в Украине зафиксировано 1003 новых случая заражения коронавирусом, среди которых 45 детей и 17 медицинских работников.
Таким образом с начала пандемии Covid-19 был диагностирован у 2 274 561 украинцев, 2 200 999 из которых вылечились. В то же время, по данным Минздрава, в больницы госпитализировали 701 человека.
При этом только за минувшие сутки с коронавирусом справились 236 человек, а 25 украинцев не смогли побороть болезнь и скончались.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Днепропетровской (131), Харьковской (77) и Одесской (76) областях, а также в городе Киев (153).
Коронавирус в регионах:
- Винницкая область — 21;
- Волынская область — 8;
- Днепропетровская область — 131;
- Донецкая область — 50;
- Житомирская область — 52;
- Закарпатская область — 6;
- Запорожская область — 36;
- Ивано-Франковская область — 27;
- Киевская область — 29;
- Кировоградская область — 5;
- Луганская область — 16;
- Львовская область — 36;
- Николаевская область — 15;
- Одесская область — 76;
- Полтавская область — 20;
- Ровенская область — 16;
- Сумская область — 20;
- Тернопольская область — 40;
- Харьковская область — 77;
- Херсонская область — 45;
- Хмельницкая область — 26;
- Черкасская область — 17;
- Черновицкая область — 51;
- Черниговская область — 30.