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Дмитро Кудрявцев |

1003 случая за сутки: оперативная статистика коронавируса в Украине на 22 августа

карантин, локдаун, коронавирус, дети в масках

По состоянию на утро воскресенья, 22 августа, в Украине зафиксировано 1003 новых случая заражения коронавирусом, среди которых 45 детей и 17 медицинских работников.

Таким образом с начала пандемии Covid-19 был диагностирован у 2 274 561 украинцев, 2 200 999 из которых вылечились. В то же время, по данным Минздрава, в больницы госпитализировали 701 человека.

При этом только за минувшие сутки с коронавирусом справились 236 человек, а 25 украинцев не смогли побороть болезнь и скончались.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Днепропетровской (131), Харьковской (77) и Одесской (76) областях, а также в городе Киев (153).

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая область — 21;
  • Волынская область — 8;
  • Днепропетровская область — 131;
  • Донецкая область — 50;
  • Житомирская область — 52;
  • Закарпатская область — 6;
  • Запорожская область — 36;
  • Ивано-Франковская область — 27;
  • Киевская область — 29;
  • Кировоградская область — 5;
  • Луганская область — 16;
  • Львовская область — 36;
  • Николаевская область — 15;
  • Одесская область — 76;
  • Полтавская область — 20;
  • Ровенская область — 16;
  • Сумская область — 20;
  • Тернопольская область — 40;
  • Харьковская область — 77;
  • Херсонская область — 45;
  • Хмельницкая область — 26;
  • Черкасская область — 17;
  • Черновицкая область — 51;
  • Черниговская область — 30.
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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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