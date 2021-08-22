Австрия безвозмездно передаст Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Правительство Австрии приняло решение о безвозмездной передаче Украине полумиллиона доз вакцины против коронавируса производства компании AstraZeneca.

Первую партию размером в 250 тыс. доз уже в понедельник, 23 августа, привезет министр иностранных дел Александр Шалленберг, сообщили в пресс-службе МИД.

Он прибудет в Киев для участия в учредительном саммите Крымской платформы.

— Австрия не сможет победить пандемию до тех пор, пока люди, живущие в непосредственной близости от Европы, не будут полностью вакцинированы. Белые пятна на карте вакцинации мира – брешь в защите от Covid-19, — заявил глава внешнеполитического ведомства Австрии.

По его словам, вторая половина поставки планируется на осень.

В свою очередь глава австрийского Минздрава Вольфганг Мюкштейн подчеркнул, что с коронавирусом необходимо бороться одновременно по всему миру.

Напомним, Украина получила крупную партию доз вакцины против коронавируса от Германии.

Официальному Киеву передадут 1,5 млн доз препарата.

Сообщается, что с начала пандемии Берлин передал Украине аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование на общую сумму в €76 млн.