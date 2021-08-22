Идеальный завтрак для мужчин, женщин и детей: что лучше есть утром

Завтрак — первый прием пищи, который не только не стоит пропускать, но и уделять ему следует особое внимание. Он заряжает человека энергией на весь день и спасает от переедания на вечер, что чревато лишним весом.

Вместе с диетологом Анной Ковальчук Факты ICTV разобрались, каким должен быть идеальный завтрак для мужчин, женщин и детей.

— Если мы говорим об идеальном завтраке для мужчин, женщин и детей, то обязательно в рационе должны присутствовать белки, такие, например, как яйца, мясо, рыба, молочные продукты. А также источники углеводов и жиров, — говорит Анна Ковальчук.

Какие продукты желательно есть по утрам

Составление утреннего рациона зависит от индивидуальных особенностей организма, вкусов и привычек.

Однако есть ряд продуктов, которым стоит отдавать предпочтение:

яйца;

нежирное мясо курицы или индейки;

рыба (семга, лосось);

овощи;

каши (булгур, овсянка, гречка);

цельнозерновой хлеб;

творог, сыр;

фрукты и ягоды;

орехи, сухофрукты, семена.

Главное правило — баланс

При составлении меню завтрака важно помнить, что он, как и каждый прием пищи, должен быть сбалансированным, то есть человек утром должен употреблять белки, жиры и углеводы.

Источники БЖУ:

белковая еда — яйца, мясо, рыба, творог;

источники жиров — растительное масло, авокадо, рыба, творог, орехи, семена;

полезные углеводы — каши, овощи, фрукты, сухофрукты, цельнозерновой хлеб.

Идеальный завтрак для мужчин, женщин и детей

Комбинировать завтрак человек может из этих продуктов, придерживаясь принципа баланса, говорит диетолог. Также важно еще учитывать способ жизни, посещает ли человек спортзал и имеет ли лишний вес.

— Если мы говорим о детях, то лучше, чтобы на завтрак была каша, источник сложных углеводов. Также это касается людей, которые занимаются спортом. Женщинам, следящим за фигурой, и людям с лишним весом лучше заменить каши овощами, — говорит Анна Ковальчук.

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Углеводный завтрак

Существует мнение, что утром стоит употреблять больше углеводов, а белковою пищу оставить на следующие приемы пищи. Однако диетолог не согласна с ним.

— Все должно быть сбалансировано. Углеводы в качестве источника энергии нужны, но строительный материал у нас — белки, поэтому они должны присутствовать в утреннем приеме пищи. Также углеводы лучше черпать из овощей — хорошего источника клетчатки, витаминов, — считает Анна Ковальчук.

Варианты идеального завтрака

омлет из двух яиц с сыром и салатом;

каша с фруктами/сухофруктами и орехами;

каша с яйцами и салатом;

тост с авокадо и сыром;

сэндвич с индейкой и листьями салата;

сэндвич с рыбой и зеленью;

творожная запеканка или сырники с ягодами;

творог с фруктами и орехами;

салат с курицей и овощами;

мясо птицы с салатом.

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Что не стоит есть по утрам

По словам диетолога, не стоит есть по утрам сладости, фаст-фуд.

— Никаких источников быстрых углеводов — сладостей, булочек, фаст-фуда. Они не дадут чувства сытости и в целом не принесут пользу организму, — считает Анна Ковальчук.

Сколько еды нужно есть по утрам

— В идеале завтрак должен быть основным приемом пищи. Желательно съедать 30-35% от дневного рациона, подводит итог диетолог.

Как похудеть

Привычка есть по утрам способствует потере лишних килограммов, ведь завтраки спасают от ночного переедания.

Поэтому во всех основных диетах обязательно присутствует этот прием пищи.

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