За минувшие сутки в Киеве коронавирус диагностирован у 153 человек, таким образом в столице с начала пандемии зафиксировали в общей сложности 222 435 заболевших.

Выздоровели после Covid-19 214 760 жителей столицы – только за последние 24 часа из больниц выписаны 59 киевлян.

Кроме того, организм двух человек не справился с осложнениями вирусной инфекции, и они скончались, доведя общее количество погибших до 5 268.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Шевченковском (24), Оболонском (24) и Дарницком (22) районах города.

Кто заболел коронавирусом в Киеве

88 женщин от 18 до 83 лет;

59 мужчин от 20 до 73 лет;

пять девочек от 1 до 17 лет;

один годовалый мальчик.

В медицинские учреждения Киева за прошлые сутки госпитализировали 25 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 и еще 24 с пневмониями и подозрением на коронавирус.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: