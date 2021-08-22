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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

153 больных за сутки: статистика Covid-19 в Киеве

коронавирус

За минувшие сутки в Киеве коронавирус диагностирован у 153 человек, таким образом в столице с начала пандемии зафиксировали в общей сложности 222 435 заболевших.

Выздоровели после Covid-19 214 760 жителей столицы – только за последние 24 часа из больниц выписаны 59 киевлян.

Кроме того, организм двух человек не справился с осложнениями вирусной инфекции, и они скончались, доведя общее количество погибших до 5 268.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Шевченковском (24), Оболонском (24) и Дарницком (22) районах города.

Кто заболел коронавирусом в Киеве

  • 88 женщин от 18 до 83 лет;
  • 59 мужчин от 20 до 73 лет;
  • пять девочек от 1 до 17 лет;
  • один годовалый мальчик.

В медицинские учреждения Киева за прошлые сутки госпитализировали 25 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 и еще 24 с пневмониями и подозрением на коронавирус.

Коронавирус в Киеве на 22 августа

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.
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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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