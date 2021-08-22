За минувшие сутки в Киеве коронавирус диагностирован у 153 человек, таким образом в столице с начала пандемии зафиксировали в общей сложности 222 435 заболевших.
Выздоровели после Covid-19 214 760 жителей столицы – только за последние 24 часа из больниц выписаны 59 киевлян.
Кроме того, организм двух человек не справился с осложнениями вирусной инфекции, и они скончались, доведя общее количество погибших до 5 268.
Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Шевченковском (24), Оболонском (24) и Дарницком (22) районах города.
Кто заболел коронавирусом в Киеве
- 88 женщин от 18 до 83 лет;
- 59 мужчин от 20 до 73 лет;
- пять девочек от 1 до 17 лет;
- один годовалый мальчик.
В медицинские учреждения Киева за прошлые сутки госпитализировали 25 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 и еще 24 с пневмониями и подозрением на коронавирус.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.