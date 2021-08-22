Коронавирус в Украине и мире: 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca от Германии

Миром продолжает распространяться коронавирус. По состоянию на 23 августа 2021 на планете подтвердили 212 165 567 случаев заражения коронавирусом. В частности, в США — 38 519 294 случаев, в Индии — 32 424 234, а в Бразилии — 20 556 487.

За последние сутки в Украине зафиксировали 1003 новых случаев коронавируса.

Коронавирус в мире

В мире было зафиксировано более 212 000 000 случаев кронавирусу. В частности выявлено 4436957 смертей, выздоровели 189 797 454 человек.

Лидерами по количеству случаев остаются США, Индия, Бразилия, РФ. В России питведжено 6726523 случаи заболевания.

Украина заняла 18 место в мировом рейтинге заражений.

Коронавирус в Украине

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель поблагодарил ее за передачу вакцин от коронавируса, о чем они договорились во время встречи в июле.

В Минздраве призывают украинский вакцинироваться перед возможной новой волной заболеваемости осенью.

По состоянию на утро воскресенья, 22 августа, в Украине зафиксировано 1 003 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых 45 детей и 17 медицинских работников.

При этом только за минувшие сутки с коронавирусом справились 236 человек, а 25 украинцев не смогли преодолеть болезнь и умерли.