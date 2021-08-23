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Анастасія Рогожінська |

164 больных за сутки: статистика Covid-19 в Киеве

коронавірус

По состоянию на утро 23 августа, в Киеве зафиксировали 164 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии 222 599 человек заболели Covid-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (27), Святошинском (26), в Дарницком (21) и Деснянском (21) районах.

Кто заболел за сутки

  • 92 женщины в возрасте от 21 до 86 лет;
  • 64 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет;
  • 4 девочки от 1 месяца до 14 лет;
  • 4 мальчика от 4 до 15 лет.

Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 23 августа 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За сутки в Киеве зафиксировали одну смерть от вируса. Всего за все время пандемии 5 269 жителей столицы умерли от осложнений опасного заболевания.

30 больных Covid-19 госпитализировали в медицинские учреждения. Еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонии. За сутки 143 жителей столицы смогли преодолеть заболевание, всего 214 903 человек вылечились.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.
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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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