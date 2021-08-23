Украина ожидает поступления более 6 млн доз вакцины против коронавируса до конца августа. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Киевского саммита первых леди и джентльменов.

Министр добавил, что Украина не ожидает вспышки коронавируса после праздников, поскольку страна сейчас находится в зеленой зоне.

— У нас зеленый уровень эпидемической опасности. Мы говорим об определенных карантинных ограничениях, которые должны соблюдать все. В частности, во время посещения общественных зданий и транспорта необходимо по возможности стараться соблюдать физическую дистанцию, — сказал политик.

Однако Ляшко спрогнозировал, что вспышка заболеваемости может возникнуть осенью или зимой.

— Мы понимаем, что есть такое понятие, как пандемическая усталость. Мы понимаем, что такое психоэмоциональное состояние, которое формируется во время карантинных ограничений. Поэтому празднования, приуроченные к 30-летию независимости, должны проходить. Но это должно быть разумно и безопасно, — отметил Ляшко.

Министр здравоохранения призвал украинцев носить маски в общественных местах и ​​вакцинироваться против коронавируса. По его мнению, именно так можно преодолеть пандемию Covid-19.