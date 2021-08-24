По состоянию на утро вторника, 24 августа, в Украине выявили 692 новых случая заражения Covid-19, среди которых 54 ребенка и четыре медицинских работника.

Таким образом с начала пандемии коронавирус диагностировали у 2 275 863 украинцев, 2 201 768 из которых вылечились. При этом в больницы госпитализировали 410 человек.

За минувшие сутки с Covid-19 справились 345 человек, а 27 украинцев не смогли побороть болезнь и скончались.

Больше всего случаев заражения выявили в Киеве (132), Одесской (84) и Харьковской (84) областях.

Коронавирус в регионах: