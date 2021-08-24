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Максим Зайченко |

692 случая за сутки: оперативная статистика коронавируса в Украине на 24 августа

коронавирус

По состоянию на утро вторника, 24 августа, в Украине выявили 692 новых случая заражения Covid-19, среди которых 54 ребенка и четыре медицинских работника.

Таким образом с начала пандемии коронавирус диагностировали у 2 275 863 украинцев, 2 201 768 из которых вылечились. При этом в больницы госпитализировали 410 человек.

За минувшие сутки с Covid-19 справились 345 человек, а 27 украинцев не смогли побороть болезнь и скончались.

Больше всего случаев заражения выявили в Киеве (132), Одесской (84) и Харьковской (84) областях.

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая область — 9;
  • Волынская область — 0;
  • Днепропетровская область — 20;
  • Донецкая область — 19;
  • Житомирская область — 2;
  • Закарпатская область — 0;
  • Запорожская область — 0;
  • Ивано-Франковская область — 8;
  • Киевская область — 8;
  • Кировоградская область — 3;
  • Луганская область — 21;
  • Львовская область —39;
  • Николаевская область — 9;
  • Одесская область — 84;
  • Полтавская область — 7;
  • Ровенская область — 9;
  • Сумская область — 30;
  • Тернопольская область — 22;
  • Харьковская область — 84;
  • Херсонская область — 11;
  • Хмельницкая область — 4;
  • Черкасская область — 4;
  • Черновицкая область — 7;
  • Черниговская область — 0.
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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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