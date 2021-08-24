Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 24 августа 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По состоянию на утро 23 августа, в Киеве зафиксировали 132 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии 222 731 человек заболели Covid-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (28), Святошинском (23) районах.

Кто заболел за сутки

73 женщины в возрасте от 21 до 86 лет;

53 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет;

3 девочки от 1 месяца до 14 лет;

4 мальчика от 4 до 15 лет.

За сутки в Киеве зафиксировали одну смерть от вируса. Всего за все время пандемии 5 269 жителей столицы умерли от осложнений опасного заболевания.

30 больных Covid-19 госпитализировали в медицинские учреждения. Еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонии. За сутки 143 жителей столицы смогли преодолеть заболевание, всего 214 903 человек вылечились.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: