На сегодняшний день в Украине насчитывается 19 государственных и частных высших учебных медицинских заведений, в которых обучается более 90 тыс. студентов. Насколько качественно изменилась система подготовки медицинских кадров за минувшие 30 лет? В какой степени эти изменения соответствуют вызовам времени? И действительно ли все они оправдывают свой главный посыл – повысить уровень медицинского образования?

С этими и рядом других важнейших вопросов Фактам ICTV помогла разобраться декан медицинского факультета №3 (специальность педиатрия) НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры детских инфекционных болезней Оксана Выговская.

— Прежде всего хочу сказать, что мне в определенном смысле небезразлична предложенная для разговора тема, — отметила в начале беседы Оксана Валентиновна. — Потому что свое высшее медицинское образование я начала еще до независимости Украины, а преподаю — с 1996 года, и на этой профессиональной стезе уже почти четверть века.

Говоря об основных изменениях, которые произошли за минувшие 30 лет в высшей медицинской школе, я бы начала с того, что обучение стало студенческо-центрированным, то есть больше ориентированным и больше устремленным на студента и приобретение им программных профессиональных компетентностей и достижение программных результатов обучения. Студент и только он ставится во главу обучения. К мнению студентов относительно учебного процесса стали больше прислушиваться, они участвуют в разработке образовательно-профессиональных программ дисциплин, на которых обучаются. Также уделяется большой сегмент самообучению, проблемно-ориентированному обучению, обучению через практику по уходу за пациентами, медсестринскую и врачебную практику в различных стационарах.

Лица, особо заинтересованные

— Очень важно отметить, — продолжает профессор Выговская, — что в учебном процессе самое активное участие стали принимать стейкхолдеры, то есть стороны заинтересованные, причастные, участники процесса.

Сегодня мы говорим о внутренних стейкхолдерах, то есть непосредственно о различных категориях лиц, получающих образование (студентах, магистрах, аспирантах, докторантах), научно-педагогических работниках. И мы говорим о внешних стейкхолдерах – работодателях (директорах, руководителях медицинских учреждений как государственного, так и частного сектора), которые заинтересованы в компетентных специалистах; о школьниках и абитуриентах, находящихся на стадии выбора приоритетного вуза; о различных общественных организациях и объединениях, которые заинтересованы в социальном партнерстве, и прочих.

Это действительно заинтересованные стороны, которые являются непосредственными потребителями продукта под названием Медицинское образование. Они вносят в учебный процесс свои коррективы и пожелания.

Приведу пример по нашей специальности Педиатрия. В этом учебном году, когда мы разрабатывали новую образовательную профессиональную программу, студенты рекомендовали включить больше дисциплин избирательного блока именно по разным педиатрическим субспециальностям (детская гинекология, неонатология, детская урология, детская психиатрия, детская кардиоревматология, гематология, токсикология и ряд других) и особенностям детского возраста, которые вошли в программу. Также в дисциплины избирательно блока вошли детская психология и, дополнительно, разнообразные практики в условиях различных стационаров.

Важно также отметить, что сегодня акцент делается на современные методы диагностики, на знание студентами общеклинических и инструментальных исследований, на понимание ими результатов компьютерной томографии легких, головного и спинного мозга, внутренних органов. То же самое говорим и о МРТ-исследованиях, кардиограмме, УЗИ.

Увеличилось количество кредитов на изучение иностранных языков. Студенты не только первого, но и второго курсов изучают языки с уклоном в профессиональную тематику.

Широкие возможности Болонской системы

— Среди принципиальных новшеств с наступлением независимости нужно назвать, конечно же, и контрактную форму обучения, — продолжает Оксана Выговская. — Это важно прежде всего потому, что появилась альтернатива государственным вузам в виде обучения в частных высших медицинских учреждениях. А это и право выбора, и возможность полнее удовлетворять запросы рынка труда на те или иные врачебные специальности.

Отмечу, что система украинского медицинского диплома постепенно интегрируется с Европейской медицинской системой, суть которой — Болонская система, по которой сегодня студенты учатся, по которой оцениваются их знания.

Украина вошла в Европейское пространство высшего образования, то есть единое европейское образовательное пространство всех стран, участвующих в Болонском процессе в области высшего образования.

Цель Болонского процесса — расширение доступа к высшему образованию, в том числе и медицинскому, дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образования; расширение мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов за счет того, что все академические степени и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок труда. Создание единого европейского образовательного пространства было основной целью Болонского соглашения, и эта цель была достигнута в 2010 году.

В частности, Болонская система означает, что студент, окончив медицинский вуз в любом городе Украины, имеет такое же количество кредитов, которые он получил за время обучения по специальности, как и студент, который учится медицине в Кракове или Берлине.

Болонская система способствует академической мобильности. Это когда, благодаря разнообразным образовательным программам, студенты участвуют в академическом обмене, внутреннем и внешнем. Внутренняя, или национальная кредитная мобильность дает возможность один семестр или один учебный год проучиться, например, во Львовском медицинском университете, и вернуться в свой вуз. Внешняя, или международная кредитная мобильность дает возможность семестр или год набираться знаний и умений в медицинском вузе за границей.

Болонская система предполагает и увеличение количества разнообразных международных стажировок. Например, для студентов первых трех курсов это доклинические практики — волонтерство или работа в лабораториях. А уже с четвертого курса включаются клинические направления, которые выбирает сам студент в зависимости от своих предпочтений.

Библии для будущего врача

— Претерпели качественные изменения и такие важные фундаментальные дисциплины, как патологическая физиология, физиология, анатомия, биохимия, патоморфология, — отмечает Оксана Выговская. — Анатомия, к примеру, из сугубо теоретической стала клинической. В том смысле, что студент при изучении анатомии подходит к процессу системно: теоретически и с точки зрения конкретной клинической ситуации.

То же самое касается и других дисциплин фундаментальной подготовки, которые теперь также развиваются, как клинические (клиническая микробиология, клиническая патология и другие).

Создаются новые учебники, переводятся труды признанных международных авторов — лучших в своем направлении. Это, если хотите, библии в определенных дисциплинах. Сегодня эти издания украинскому студенты широкодоступны. Как в оригинале, так и в качественном переводе.

Что еще интересно – появились небольшие карманные справочники для студентов. Они очень удобны, когда нужно что-то повторить перед экзаменом или сосредоточиться на каких-то конкретных направлениях. Это такая короткая выжимка из основного материала. Студентам такой вариант нравится.

Кроме того, сегодня очень многие вузы имеют свои образовательные платформы с огромным количеством материала – обязательных лекций, множества дополнительных сведений, методик обследования пациента, которые можно найти на кафедральных сайтах или на страницах преподавателей. Интернет внес в учебный процесс свои неоценимые возможности.

Очень важно и то, что студенты получили возможность приобщиться к международным клиническим протоколам, на которых базируется ведение пациента. То есть в зависимости от заболевания используется тот или иной протокол. Студент также может сопоставить рекомендации по данной патологии сразу по нескольким протоколам, принятым в разных странах. Это важно в плане интеграции украинской медицины в мировую с ее изначальной ориентацией на пациента.

Как теперь поступают в медицинский вуз

— Теперь это происходит по результатам внешнего независимого тестирования, — объясняет Оксана Валентиновна. – Я глубоко убеждена, что такой подход делает реальной для тысяч выпускников школ возможность поступить в медицинский. Ведь раньше это считалось очень сложным, практически невозможным для многих юношей и девушек.

Изменилось и оценивание знаний студентов. В конце третьего курса, а потом — по окончании пятого или шестого, в зависимости от специальности, выпускных курсов также происходит независимая оценка знаний. Причем не только студентов лечебных факультетов, как это было ранее, но и стоматологов, фармацевтов, медицинских психологов.

Речь идет о аттестации в виде Единого государственного квалификационного экзамена, который состоит из четырех компонентов: интегрированный тестовый экзамен КРОК, объективный структурированный практический (клинический) экзамен, международный экзамен по основам медицины и экзамен по английскому языку профессионального направления.

Интегрированный тестовый экзамен КРОК для медиков происходит в три этапа.

КРОК-1 — экзамен по дисциплинам фундаментальной подготовки, сдается на третьем курсе, и его наполнение включает обычно девять дисциплин.

— экзамен по дисциплинам фундаментальной подготовки, сдается на третьем курсе, и его наполнение включает обычно девять дисциплин. КРОК-2 — сдается на последнем курсе, и, в отличие от КРОК-1, экзамен включает в себя вопросы по дисциплинам профессиональной подготовки специалистов.

— сдается на последнем курсе, и, в отличие от КРОК-1, экзамен включает в себя вопросы по дисциплинам профессиональной подготовки специалистов. КРОК-3 — сдается во время обучения в интернатуре. Этот экзамен призван оценить соответствие уровня компетентности специалистов с высшим образованием и является обязательным для аттестации интернов.

К слову, в будущем предполагается максимальная синхронизация системы КРОК с международными и европейскими оценочными стандартами.

Сюда же включается и практически ориентированный экзамен. Его суть в том, что студент должен овладеть определенным перечнем практических навыков и манипуляций. Навыки студентов доводятся до автоматизма, оттачивается мастерство, повышается профессионализм.

В этом контексте не могу не отметить симуляционное обучение, крайне важное для выработки практических навыков с помощью манекенов, муляжей, даже специально обученных актеров, а также пациентов, которые согласились принять участие в этом процессе. То есть после окончания вуза выпускник уже может работать у постели больного.

Здесь крайне важно отметить, что при медицинских университетах Украины появились новые структурные подразделения — собственные клиники. Здесь работает персонал вуза. Здесь могут работать и студенты младших курсов в качестве младшего и среднего медицинского персонала, осваивая уход за пациентами и различные манипуляции. Такой формат успешно решает вопрос доступности к пациенту. И я очень надеюсь, что вузовские клиники в будущем получат больше ресурсов для развития и расширения своих образовательно-практических возможностей.

Также в системе современного медицинского образования уделяется внимание ресурсному обеспечению образовательного процесса, включающего кадровое, материально-техническое, информационное и учебно-методическое обеспечение.

Специальности, которые выбирают будущие врачи

— За годы независимости в медицинском высшем образовании появились новые специальности, — продолжает Оксана Выговская. — Такие, например, как медицинская психология, физическая терапия, эрготерапия, общественное здоровье, косметология, пластическая и реконструктивная хирургия и другие. Все это чрезвычайно востребованные профессии. Каждая в своем роде уникальна и незаменима.

Что касается моих студентов, то многих начала интересовать медицинская генетика, болезни метаболизма, IT-технологии в медицине.

Еще одно крайне важное, на мой взгляд, нововведение состоит в том, что минимум 25% дисциплин образовательно-профессиональных программ входят в избирательный компонент. Это очень ценный фактор выбора, который дает возможность студенту развиваться и обучаться в том или ином направлении, прочувствовать его.

Также в системе современного медицинского образования уделяется внимание академической добропорядочности, дающей бесценные навыки грамотной работы с медицинской литературой и корректной подготовки научных обзоров, статей.

Обучение во времена пандемии

— Дистанционное онлайн-обучение в нашем случае не является сугубо продуктом пандемической реальности. Отнюдь, — говорит Оксана Выговская. — Например, в НМУ имени А.А. Богомольца оно практиковалось и раньше. Другое дело, что в последние полтора года, по понятным причинам, получило мощный толчок к развитию.

Под онлайн-формат создано большое количество разнообразных платформ — и авторских, и общеуниверситетских, которые дают возможность заниматься самостоятельно. Сознательный студент, воспользовавшись этим очень богатым ресурсом, приходит на очные занятия уже подготовленным, чтобы можно было больше времени уделить вопросам дифференциальной диагностики или практическому направлению. То есть дистанционная форма дает возможность более углубленно изучать дисциплину.

В последнее время особенно актуализировались и такие аспекты будущих врачебных навыков, как психологическая работа с пациентами и их родственниками. Появились такие дисциплины, как медицина боли, связанная с ростом удельного веса онкологической патологии и травм, а также паллиативная хосписная помощь.

Кроме того, за время обучения студенты учатся презентовать себя, готовить качественные резюме. Это важно, если, к примеру, молодой врач или интерн хочет развиваться дальше, участвуя в разнообразных профильных обучающих форумах, научно-практических конференциях. А поскольку все эти мероприятия, как правило, платные, то если грамотно себя представить, можно получить или очень большую скидку на участие, или даже бесплатное приглашение. То есть для мотивированных студентов открываются широкие возможности.

Отмечу также, что за 30 лет в медицинских вузах заметно увеличилось количество иностранных студентов. Это ставит очень серьезные задачи прежде всего перед преподавателями медуниверситетов, которые должны быть в курсе не только мировых трендов в той или иной медицинской специальности, но и учитывать особенности как самой страны, из которой к нам приехал студент, так и патологий, которые в ней регистрируются.