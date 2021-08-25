В результате проведенного исследования норвежские ученые сделали три удивительных открытия о том, когда и как наш мозг эффективнее воспринимает новую информацию: мы помним, где расположены предметы, но не сами предметы; для запоминания важны чувства; во время отдыха процесс запоминания активизируется.

Исследователи предоставили 31 студенту-мужчине возможность перемещаться по различным виртуальным комнатам, лежа внутри аппарата МРТ, сканировавшего их мозг. С помощью очков виртуальной реальности и джойстика участники попадали в вируальные комнаты, на каждую было предоставлено 30 секунд.

Задача заключалась в том, чтобы запомнить саму комнату и предметы в ней. После этого им разрешили отдохнуть и, наконец, дали отвлекающее задание, в котором они задействовали другие части мозга. Активность мозга регистрировалась на всех этапах.

Удивительное открытие №1: мы помним, где, но не что

Оказалось, что испытуемым было легче запомнить, где были расположены предметы, чем что именно было размещено в том или ином месте.

— Испытуемый мог точно запомнить схему расположения ориентиров, не запоминая при этом сами ориентиры, — отметил исследователь Норвежского университета науки и технологий Халлвард Ре Эвенсмоен.

По его словам, анализ данных МРТ показал, что запоминание позиций и запоминание объектов, расположенных на этих позициях, представлены в двух разных, но синхронизированных областях мозга. Хотя предыдущие исследования не делали различия между этими двумя частями памяти.

Удивительное открытие №2: для запоминания также важны чувства

Исследование также показало, что в запоминании нового ландшафта задействовано больше частей мозга, чем считалось ранее.

Чтобы лучше запоминать новые места, новые ландшафты, необходимо тесное взаимодействие как можно большего количества областей мозга. Причем области, отвечающие за зрение и чувства, не менее актуальны для этого процесса.

— Принято считать, что пространственная память организована с помощью гиппокампа как своего рода центрального узла, но, согласно последним исследованиям, это не совсем так, — утверждает профессор отделения нейромедицины и двигательной науки НУНТ Аста Кристин Хоберг.

Субъекты с наиболее параллельными связями в мозге лучше всего запоминали, где именно в окружающей среде находились объекты.

Удивительное открытие №3: мозг в основном работал во время отдыха

Эксперимент также показал, что активность мозга увеличилась в период отдыха, после того, как участники закончили перемещаться по каждой комнате.

— То, что вы испытываете в течение дня, продолжает закрепляться в мозгу, когда вы спите. Дремота в середине дня укрепляет память, — добавляет Хоберг.

Более точные знания об активности мозга помогут облегчить выявление ранних признаков его заболеваний, например, в результате старения. Это также может стать основой более эффективных программ упражнений для людей с различными формами повреждения головного мозга.