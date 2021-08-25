Президент США Джо Байден получил секретный отчет о происхождении коронавируса от разведки. Однако, по данным источников The Washington Post, разведывательным службам так и не удалось найти ответ на этот вопрос.

В мае 2021 года глава страны поручил разведке выяснить, был ли создан коронавирус искусственно или же передался от животного к человеку естественным путем.

В течение 90 дней специалисты работали в этом направлении и собирали данные. По данным двух официальных лиц США, знакомых с этим вопросом, в отчете разведывательного сообщества не было сделано никаких выводов о происхождении коронавируса.

Несмотря на анализ множества разведывательных данных и поиск новых улик, сотрудники разведки не смогли прийти к консенсусу.

В ближайшее время службы рассекретят фрагменты отчета для последующей публикации.

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В то же время ранее отмечалось, что разведка может не преуспеть в этом вопросе. С одной стороны, ее специалисты могут собирать информацию с разных источников, но с другой — им может не хватить квалификации для анализа данных о происхождении коронавируса, ведь это — вопрос науки.

Источник: The Washington Post