В лагере Молодая Гвардия, что в Одессе, у 30 воспитанников и трех взрослых зафиксировали штамм коронавируса Дельта. Инфицирование этим вариантом подтвердила Киевская лаборатория.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии одному из изданий. Он утверждает, что по состоянию на 24 августа в детском лагере Covid-19 зафиксировали уже у 81 человека, среди них 70 детей и 11 вожатых.

Сейчас на изоляции в медико-санитарной части детского центра находятся 28 больных, а на самоизоляции — 400 детей. Также 13 детей на изоляции в дружине Зоряна.

А в Одесской детской больнице №3 лечат пятерых детей с коронавирусом. Гончаров отметил, что воспитанники находятся в состоянии средней тяжести.

Чтобы окончательно подтвердить штамм Дельта у детей, 33 пробы отправили в киевскую лабораторию 18 августа. Согласно результатам, которые получили сотрудники Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения, у всех пациентов подтвердили этот вариант.

16 августа в Украинском детском центре (УДЦ) Молодая гвардия в Одесской области 42 ребенка и двое работников заразились коронавирусом. А по состоянию на 20 августа количество заболевших коронавирусом возросло до 70 человек.

Из-за вспышки Covid-19 в Молодой гвардии полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Сейчас расследование продолжается.

Источник: Суспільне