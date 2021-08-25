Как приятно войти в прохладное помещение после уличной жары. Но многие отели и офисы грешат тем, что выставляют температуру в помещении гораздо ниже, чем на улице. При таком раскладе можно заработать обострение тонзиллита, ринит и фарингит, считает ЛОР-врач Владимир Яцкив.

— Дело в том, что на улице, когда жарко, наши сосуды расширяются, а при внезапной смене температуры: с разницей в 10 и более градусов, они резко сужаются, — объясняет доктор. — И мы начинаем мерзнуть.

При длительном пребывании в таком охлажденном помещении при вдыхании холодного воздуха развиваются заболевания горла и носа или уха.

Оптимальная разница в температурах на улице и в помещении с кондиционером должна быть не больше восьми градусов.