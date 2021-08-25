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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Кондиционер — главная причина обострения ЛОР-болезней летом

кондиціонер

Как приятно войти в прохладное помещение после уличной жары. Но многие  отели и офисы грешат тем, что выставляют температуру в помещении гораздо ниже, чем на улице. При таком раскладе можно заработать обострение тонзиллита, ринит и фарингит, считает ЛОР-врач Владимир Яцкив.

 — Дело в том, что на улице, когда жарко, наши сосуды расширяются, а при внезапной смене температуры: с разницей в 10 и более градусов, они резко сужаются, — объясняет доктор. — И мы начинаем мерзнуть.

При длительном пребывании в таком охлажденном помещении при вдыхании холодного воздуха развиваются заболевания горла и носа или уха.

Оптимальная разница в температурах на улице и в помещении с кондиционером должна быть не больше восьми градусов.

 — Еще один очень важный момент: после коронавируса обостряются все хронические заболевания, — говорит ЛОР. — Поэтому нужно бережно отнестись к своему здоровью. Если вы страдали хроническим тонзиллитом, фарингитом, ларингитом, то после коронавирусной инфекции они еще долго будут давать знать о себе.

Фото: Depositphotos

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