Как приятно войти в прохладное помещение после уличной жары. Но многие отели и офисы грешат тем, что выставляют температуру в помещении гораздо ниже, чем на улице. При таком раскладе можно заработать обострение тонзиллита, ринит и фарингит, считает ЛОР-врач Владимир Яцкив.
— Дело в том, что на улице, когда жарко, наши сосуды расширяются, а при внезапной смене температуры: с разницей в 10 и более градусов, они резко сужаются, — объясняет доктор. — И мы начинаем мерзнуть.
При длительном пребывании в таком охлажденном помещении при вдыхании холодного воздуха развиваются заболевания горла и носа или уха.
Оптимальная разница в температурах на улице и в помещении с кондиционером должна быть не больше восьми градусов.
— Еще один очень важный момент: после коронавируса обостряются все хронические заболевания, — говорит ЛОР. — Поэтому нужно бережно отнестись к своему здоровью. Если вы страдали хроническим тонзиллитом, фарингитом, ларингитом, то после коронавирусной инфекции они еще долго будут давать знать о себе.