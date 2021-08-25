В Закарпатском противоопухолевом центре 24 августа открылся первый в области линейный ускоритель, который используют для лечения онкобольных.

Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий в социальных сетях. Стоимость нового оборудования — 60 млн грн. Также в отделении провели реконструкцию отделения с обустройством специального бункера для работы линейного ускорителя.

В администрации утверждают, что такого медицинского оборудования до сих пор в области не было. О том, что нужно купить такое оборудование, руководство Закарпатья заговорило в начале 2021 года.

Билецкий говорит, что успешная реализация этого проекта будет способствовать снижению заболеваемости и смертности среди населения Закарпатской области, а возможно и других регионов Западной Украины.

В области в 2019 году злокачественные новообразования подтвердили у более 3 100 человек. А в 2020 это количество уменьшилось до 2 224. Ежегодно около 1 500 больных нуждаются в проведении лучевой терапии в условиях Закарпатского противоопухолевого центра.

В мировой практике лучевая терапия показана в более чем 70% случаев онкологических заболеваний. Линейный ускоритель — современный аппарат, который большими дозами облучает опухоль и не затрагивает здоровые ткани.

25 августа во Львове открыли первый в Украине центр трансплантологии специально к 30-летию Независимости Украины. Он имеет отдельную реанимацию, операционные и отделение, в котором будут ухаживать за пациентами с пересаженными органами.

Источник: Мирослав Билецкий

Фото: Мирослав Билецкий