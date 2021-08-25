Из-за сложной ситуации с коронавирусом в США гражданам рекомендуют сделать прививку от гриппа. При этом вакцинацию стоит пройти раньше.

Обычно Центры США по контролю и профилактике заболеваний предлагают сделать прививку от гриппа к концу октября, однако в этом году не стоит ждать.

— Много лет назад мы бы сказали, что вам следует подождать столько, сколько сможете, чтобы сделать прививку, но если вы сделаете это осенью, это действительно должно защитить вас на весь сезон, — отметила директор отдела педиатрического инфекционного контроля в Кливленде, доктор Клавдиа Хойен.

Американские специалисты прогнозируют более тяжелую эпидситуацию из-за сезонной вспышки гриппа и циркуляции коронавируса в стране.

По их словам, количество вирусов, поражающих людей в начале этого года, свидетельствует о том, что период роста заболеваемости гриппом будет сложным.

В США продолжает циркулировать более опасный штамм коронавируса Дельта. В связи с этим граждан призывают вакцинироваться и обязали носить маски.