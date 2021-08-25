Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Между двумя вирусами. В США граждан призывают вакцинироваться от гриппа раньше

вакцинація

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в США гражданам рекомендуют сделать прививку от гриппа. При этом вакцинацию стоит пройти раньше.

Обычно Центры США по контролю и профилактике заболеваний предлагают сделать прививку от гриппа к концу октября, однако в этом году не стоит ждать.

— Много лет назад мы бы сказали, что вам следует подождать столько, сколько сможете, чтобы сделать прививку, но если вы сделаете это осенью, это действительно должно защитить вас на весь сезон, — отметила директор отдела педиатрического инфекционного контроля в Кливленде, доктор Клавдиа Хойен.

Американские специалисты прогнозируют более тяжелую эпидситуацию из-за сезонной вспышки гриппа и циркуляции коронавируса в стране.

Читайте
Антитела после Covid-вакцинации эффективны против штамма Дельта

По их словам, количество вирусов, поражающих людей в начале этого года, свидетельствует о том, что период роста заболеваемости гриппом будет сложным.

В США продолжает циркулировать более опасный штамм коронавируса Дельта. В связи с этим граждан призывают вакцинироваться и обязали носить маски.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка